Жилые дома пострадали после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Posted 18 января, 10:37
Published 18 января, 10:37
Modified 18 января, 10:39
Updated 18 января, 10:39
После атак беспилотниками со стороны ВСУ на Шебекинский округ, по предварительным данным, жертв не было.
В селе Муром FPV-дрон повредил жилой дом. Там выбило стёкла. Кроме этого, повреждена хозпостройка. В соседнем доме был повреждён забор, а в другом — пробита крыша гаража.
Ещё один удар БПЛА совершил в селе Новая Таволжанка, где разрушения получили крыша и окно частного дома. А ещё там пострадала легковая машина.
Окончательные данные о последствиях уточняются, рассказал губернатор.
Напомним, несколько дней назад ВСУ нанесли удары по Белгородчине ракетами ATACMS. Отвечая на эти действия ВС РФ поразили военные и промышленные цели на территории Украины.
Всего за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по шести муниципалитета региона. Никто не пострадал. Но были разрушения. Кроме этого, над регионом ночью сбили три БПЛА ВСУ.