ВС РФ нанесли удары по военным объектам на Украине в ответ на обстрелы Белгородчины

Posted 18 января, 09:55
Published 18 января, 09:55
Modified 18 января, 09:57
Updated 18 января, 09:57
Как проинформировали в военном ведомстве, в ответ на атаки со стороны Украины с использованием ракет ATACMS по Белгородской области, ВС РФ нанесли высокоточный групповой удар по ключевым военным и промышленным объектам Украины.
Среди поражённых целей оказалось конструкторское бюро «Луч», которое играет важную роль в разработке и производстве управляемых ракет дальнего действия «Нептун» и реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха». В ведомстве отметили, что все намеченные цели успешно поражены.
16 января в регионе прогремели взрывы. Министерство обороны утверждало, что все ракеты были уничтожены. По данным военного ведомства, по региону было выпущено шесть линейных ракет ATACMS.
Согласно сообщению министерства, все угрозы были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.
Также в пресс-службе военного ведомства сообщили о намерении предпринять соответствующие шаги для ответного удара.