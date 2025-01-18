В Минобороны РФ назвали число сбитых БПЛА над Белгородской областью

География перехватов включала в себя несколько регионов. К примеру, над Брянской областью было уничтожено 18 беспилотников. Ещё 11 БПЛА сбили над Курской — 11. Калужскую и Тульскую области попытались атаковать семь и пять беспилотников соответственно.