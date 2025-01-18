В Минобороны РФ назвали число сбитых БПЛА над Белгородской областью

Posted 18 января, 07:37
Published 18 января, 07:37
Modified 18 января, 07:39
Updated 18 января, 07:39
Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
География перехватов включала в себя несколько регионов. К примеру, над Брянской областью было уничтожено 18 беспилотников. Ещё 11 БПЛА сбили над Курской — 11. Калужскую и Тульскую области попытались атаковать семь и пять беспилотников соответственно.
Над Белгородской область уничтожили три БПЛА, а над Воронежской — два.
16 января ВСУ нанесли удар по Белгородской области. Они выпустили 61 снаряд и задействовали 42 беспилотника. В результате обстрела пострадали люди. Также были разрушения.
В Белгороде после продолжительного затишья раздались громкие взрывы. Первоначально сообщалось лишь о повреждении одного автомобиля, однако к утру следующего дня стало известно, что пострадали уже два транспортных средства.