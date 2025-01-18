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Posted 18 января, 07:37

Published 18 января, 07:37

Modified 18 января, 07:39

Updated 18 января, 07:39

В Минобороны РФ назвали число сбитых БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны РФ назвали число сбитых БПЛА над Белгородской областью

18 января 2025, 07:37
Фото: Изображение Midjourney.
Статистику в ведомстве озвучили по итогам прошедшей ночи. Стоит отметить, что беспилотники сбивали не только над Белгородской областью.

Как сообщили в Минобороны, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 46 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

География перехватов включала в себя несколько регионов. К примеру, над Брянской областью было уничтожено 18 беспилотников. Ещё 11 БПЛА сбили над Курской — 11. Калужскую и Тульскую области попытались атаковать семь и пять беспилотников соответственно.

Над Белгородской область уничтожили три БПЛА, а над Воронежской — два.

16 января ВСУ нанесли удар по Белгородской области. Они выпустили 61 снаряд и задействовали 42 беспилотника. В результате обстрела пострадали люди. Также были разрушения.

В Белгороде после продолжительного затишья раздались громкие взрывы. Первоначально сообщалось лишь о повреждении одного автомобиля, однако к утру следующего дня стало известно, что пострадали уже два транспортных средства.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Транспортные средства#Белгород#Минобороны#Противовоздушная оборона#БПЛА
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