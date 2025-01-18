В Белгородской области выпадет мокрый снег и пройдёт дождь

Posted 18 января, 12:25
Published 18 января, 12:25
Modified 18 января, 12:27
Updated 18 января, 12:27
По состоянию на 19 января, как ожидается, будет облачно с периодическими прояснениями, согласно сообщениям белгородского МЧС. В ночные часы ожидается возможность выпадения мокрого снега и дождя в некоторых районах. Однако, в течение дня значительные осадки не предвидятся.
Ветер будет дуть с северо-западного направления с показателем скорости в 9-14 метров в секунду. Температурные условия в ночное время будут находиться в диапазоне от минус четырёх градусов до одного градуса тепла, а днём в диапазоне от минус двух до плюс трёх градусов.
Напомним, 19 января состоится праздник Крещение. В области установлены 85 мест для купания, в числе которых площадка в Белгороде — специализированный пляж «Центральный» на левом берегу (парк «Берега»).
Отмечается, что число мест может быть скорректировано в соответствие с текущей оперативной обстановкой. Список мест — по ссылке.
Ранее мы подробно рассказали об истории праздника и поверьях. Об этом подробности здесь.