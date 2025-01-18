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Posted 18 января, 12:25

Published 18 января, 12:25

Modified 18 января, 12:27

Updated 18 января, 12:27

В Белгородской области выпадет мокрый снег и пройдёт дождь

В Белгородской области выпадет мокрый снег и пройдёт дождь

18 января 2025, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дождь
Вместе с осадками ожидаются температурные «качели». Кроме этого, местами ветер будет дуть со скоростью 14 м/с.

По состоянию на 19 января, как ожидается, будет облачно с периодическими прояснениями, согласно сообщениям белгородского МЧС. В ночные часы ожидается возможность выпадения мокрого снега и дождя в некоторых районах. Однако, в течение дня значительные осадки не предвидятся.

Ветер будет дуть с северо-западного направления с показателем скорости в 9-14 метров в секунду. Температурные условия в ночное время будут находиться в диапазоне от минус четырёх градусов до одного градуса тепла, а днём в диапазоне от минус двух до плюс трёх градусов.

Напомним, 19 января состоится праздник Крещение. В области установлены 85 мест для купания, в числе которых площадка в Белгороде — специализированный пляж «Центральный» на левом берегу (парк «Берега»).

Отмечается, что число мест может быть скорректировано в соответствие с текущей оперативной обстановкой. Список мест — по ссылке.

Ранее мы подробно рассказали об истории праздника и поверьях. Об этом подробности здесь.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Купание#Дождь#Температура#Ветер#Крещение#Белгород#Мокрый снег
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