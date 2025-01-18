В Белгородской области выпадет мокрый снег и пройдёт дождь

Ветер будет дуть с северо-западного направления с показателем скорости в 9-14 метров в секунду. Температурные условия в ночное время будут находиться в диапазоне от минус четырёх градусов до одного градуса тепла, а днём в диапазоне от минус двух до плюс трёх градусов.