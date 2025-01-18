В Белгородской области пострадал микроавтобус и дома: последствия атак ВСУ за сутки

В Белгородском районе под огнём оказались несколько населённых пунктов. Пару из них были обстреляны дважды, при этом было использовано девять боеприпасов и совершены атаки тремя БПЛА. В селе Новая Деревня был повреждён микроавтобус, а в селе Черемошное — дом и легковое авто.