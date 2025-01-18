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Posted 18 января, 07:55

Published 18 января, 07:55

Modified 18 января, 07:57

Updated 18 января, 07:57

В Белгородской области пострадал микроавтобус и дома: последствия атак ВСУ за сутки

В Белгородской области пострадал микроавтобус и дома: последствия атак ВСУ за сутки

18 января 2025, 07:55
Фото: 1MI.
Сюжет
ВСУ
За прошедшую ночь ВСУ нанесли удары по Белгородской области. К каким последствиям это привело — читайте ниже.

За последние 24 часа ВСУ осуществили серию ударов по различным территориям региона, сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под огнём оказались несколько населённых пунктов. Пару из них были обстреляны дважды, при этом было использовано девять боеприпасов и совершены атаки тремя БПЛА. В селе Новая Деревня был повреждён микроавтобус, а в селе Черемошное — дом и легковое авто.

В Волоконовском районе один хутор подвергся обстрелу с применением трёх боеприпасов. Не было зарегистрировано никаких последствий.

В Грайворонском округе одно село было обстреляно из артиллерийского оружия. Атака не привела к каким-либо последствиям.

В Краснояружском муниципалитете четыре села дважды обстреляли. Также по ним совершены удары БПЛА. В результате обстрелов были повреждены частное домовладение и линия электропередачи.

Над Прохоровским районом система противовоздушной обороны сбила три БПЛА. Эта атака не привела к каким-либо последствиям.

Шебекино подвергся обстрелу. По городу ВСУ выпустили четыре снаряда. Обстрел не привёл к пострадавшим или разрушениям.

По информации, предоставленной Министерством обороны, в течение последней ночи войска противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников ВСУ.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Министерство обороны#Частный дом#Белгород#ВСУ#Микроавтобус#Обстрелы#Противовоздушная оборона
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