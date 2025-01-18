В Белгородской области пострадал микроавтобус и дома: последствия атак ВСУ за сутки

Posted 18 января, 07:55
Published 18 января, 07:55
Modified 18 января, 07:57
Updated 18 января, 07:57
За последние 24 часа ВСУ осуществили серию ударов по различным территориям региона, сообщил Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе под огнём оказались несколько населённых пунктов. Пару из них были обстреляны дважды, при этом было использовано девять боеприпасов и совершены атаки тремя БПЛА. В селе Новая Деревня был повреждён микроавтобус, а в селе Черемошное — дом и легковое авто.
В Волоконовском районе один хутор подвергся обстрелу с применением трёх боеприпасов. Не было зарегистрировано никаких последствий.
В Грайворонском округе одно село было обстреляно из артиллерийского оружия. Атака не привела к каким-либо последствиям.
В Краснояружском муниципалитете четыре села дважды обстреляли. Также по ним совершены удары БПЛА. В результате обстрелов были повреждены частное домовладение и линия электропередачи.
Над Прохоровским районом система противовоздушной обороны сбила три БПЛА. Эта атака не привела к каким-либо последствиям.
Шебекино подвергся обстрелу. По городу ВСУ выпустили четыре снаряда. Обстрел не привёл к пострадавшим или разрушениям.
По информации, предоставленной Министерством обороны, в течение последней ночи войска противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников ВСУ.