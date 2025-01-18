Posted 18 января, 16:00
Published 18 января, 16:00
Modified 18 января, 16:00
Updated 18 января, 16:00
Вячеслав Гладков сообщил, что регион продолжает получать поддержку со всей страны. Например, недавно Центральный Банк предоставил области около 500 огнетушителей, которые будут распределены по всем районам и округам на границе.
Губернатор подчеркнул, что летом 2024 года, когда сёла подвергались интенсивным обстрелам и пожарные машины не могли выехать для тушения пожара и устранения последствий атак, было решено снабдить жителей средствами для борьбы с огнём.
На данный момент жителям Белгородской области уже передано более 10 000 единиц, а в запасе остается ещё около 3 000.
В Министерстве обороны сообщили, что в ответ на удары Украины с использованием ракет ATACMS по Белгородской области, Вооружённые силы Российской Федерации провели точечные групповые атаки на военные и промобъекты Украины.
Одной из поражённых целей стало конструкторское бюро «Луч», которое имеет весомое значение в разработке и производстве управляемых ракет дальнего радиуса действия «Нептун» и снарядов для системы залпового огня «Ольха». В ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи были успешно выполнены.
Одна из местных медицинских организаций осуществила неправильную утилизацию опасных эпидемиологических отходов, выбросив их в контейнеры для ТКО. Как следствие, использованные шприцы, иглы, капельницы и контейнеры с биоматериалами оказались на свалке.
По словам Натальи Щёкиной, исполняющей обязанности генерального директора Центра экологической безопасности, отходы классов «Б», «В» и «Г» требуют специальной предварительной обработки и утилизации в соответствии с санитарными нормами, их нельзя помещать в мусорные контейнеры или отправлять на свалку.
Утилизация таких отходов должна проводиться специализированными организациями, располагающими соответствующим оборудованием и транспортом.