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Posted 18 января, 16:00

Published 18 января, 16:00

Modified 18 января, 16:00

Updated 18 января, 16:00

Опасные отходы, ответ за Белгородскую область и огнетушители: итоги субботы

Опасные отходы, ответ за Белгородскую область и огнетушители: итоги субботы

18 января 2025, 16:00
Фото: 1MI.
В субботу, 18 января, белгородцы обсуждали медорганизацию, которая выбросила в мусорные баки опасные отходы, ответный удар по украинский военным объектам, а также новую партию огнетушителей для белгородцев. Подробности — в итогах дня.

Ещё огнетушители

Вячеслав Гладков сообщил, что регион продолжает получать поддержку со всей страны. Например, недавно Центральный Банк предоставил области около 500 огнетушителей, которые будут распределены по всем районам и округам на границе.

Губернатор подчеркнул, что летом 2024 года, когда сёла подвергались интенсивным обстрелам и пожарные машины не могли выехать для тушения пожара и устранения последствий атак, было решено снабдить жителей средствами для борьбы с огнём.

На данный момент жителям Белгородской области уже передано более 10 000 единиц, а в запасе остается ещё около 3 000.

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Ответный удар

В Министерстве обороны сообщили, что в ответ на удары Украины с использованием ракет ATACMS по Белгородской области, Вооружённые силы Российской Федерации провели точечные групповые атаки на военные и промобъекты Украины.

Одной из поражённых целей стало конструкторское бюро «Луч», которое имеет весомое значение в разработке и производстве управляемых ракет дальнего радиуса действия «Нептун» и снарядов для системы залпового огня «Ольха». В ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи были успешно выполнены.

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Опасные отходы

Одна из местных медицинских организаций осуществила неправильную утилизацию опасных эпидемиологических отходов, выбросив их в контейнеры для ТКО. Как следствие, использованные шприцы, иглы, капельницы и контейнеры с биоматериалами оказались на свалке.

По словам Натальи Щёкиной, исполняющей обязанности генерального директора Центра экологической безопасности, отходы классов «Б», «В» и «Г» требуют специальной предварительной обработки и утилизации в соответствии с санитарными нормами, их нельзя помещать в мусорные контейнеры или отправлять на свалку.

Утилизация таких отходов должна проводиться специализированными организациями, располагающими соответствующим оборудованием и транспортом.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экологическая безопасность#Министерство обороны#Белгород#Вячеслав Гладков#Медицинские отходы#Нептун#Украинские военные#Опасные отходы#Огнетушители
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