На полигон ТКО в Белгородской области попали опасные отходы

Posted 18 января, 13:44
Published 18 января, 13:44
Modified 18 января, 14:15
Updated 18 января, 14:15
Как отметила исполняющая обязанности гендиректора ЦЭБа Наталья Щёкина, медицинские отходы делятся на пять категорий, в зависимости от их токсикологической, эпидемиологической и радиационной опасности.
Отходы первого класса не являются опасными с точки зрения эпидемиологии и могут спокойно храниться в контейнерах для твёрдых коммунальных отходов. В то же время отходы классов «Б», «В» и «Г» требуют предварительной обработки и утилизации согласно санитарным нормам и не могут быть помещены в контейнеры для ТКО или отправлены на свалку. Их утилизацией должны заниматься специализированные компании, использующие специализированный транспорт.
Несоблюдение данных требований может привести к угрозе жизни и здоровью как работников транспортных компаний и полигонов, так и окружающей природной среде. Поэтому крайне важно ответственно подходить к процессу сортировки и хранения отходов.
Напомним, бывший белгородский оператор по вывозу мусора, «Еврологистик», принял решение о банкротстве. Это, вероятно, связано с расторжением контракта с «АС-Строй», о чём свидетельствует запись о завершении договора лизинга.
Проблемы у фирмы начались ещё в конце 2023 года, когда часть её техники вышла из строя, что нарушило график вывоза мусора. Ситуация ухудшилась к лету, когда жители города начали массово жаловаться на свалки мусора во дворах. Наибольшие трудности наблюдались в Белгороде, Белгородском районе и особенно в Старом Осколе.