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Posted 18 января, 13:44

Published 18 января, 13:44

Modified 18 января, 14:15

Updated 18 января, 14:15

На полигон ТКО в Белгородской области попали опасные отходы

На полигон ТКО в Белгородской области попали опасные отходы

18 января 2025, 13:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Еврологистик
Одна из местных медорганизаций допустила выброс эпидемиологически опасных отходов в мусорные баки для ТКО. В результате этого использованные шприцы, иглы, капельные системы и контейнеры с биоматериалами оказались на полигоне ТБО.

Как отметила исполняющая обязанности гендиректора ЦЭБа Наталья Щёкина, медицинские отходы делятся на пять категорий, в зависимости от их токсикологической, эпидемиологической и радиационной опасности.

Отходы первого класса не являются опасными с точки зрения эпидемиологии и могут спокойно храниться в контейнерах для твёрдых коммунальных отходов. В то же время отходы классов «Б», «В» и «Г» требуют предварительной обработки и утилизации согласно санитарным нормам и не могут быть помещены в контейнеры для ТКО или отправлены на свалку. Их утилизацией должны заниматься специализированные компании, использующие специализированный транспорт.

Несоблюдение данных требований может привести к угрозе жизни и здоровью как работников транспортных компаний и полигонов, так и окружающей природной среде. Поэтому крайне важно ответственно подходить к процессу сортировки и хранения отходов.

Напомним, бывший белгородский оператор по вывозу мусора, «Еврологистик», принял решение о банкротстве. Это, вероятно, связано с расторжением контракта с «АС-Строй», о чём свидетельствует запись о завершении договора лизинга.

Проблемы у фирмы начались ещё в конце 2023 года, когда часть её техники вышла из строя, что нарушило график вывоза мусора. Ситуация ухудшилась к лету, когда жители города начали массово жаловаться на свалки мусора во дворах. Наибольшие трудности наблюдались в Белгороде, Белгородском районе и особенно в Старом Осколе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Экология#Белгород#ТКО#Медицинские отходы#Еврологистик#Опасные отходы
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