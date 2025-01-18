На полигон ТКО в Белгородской области попали опасные отходы

Отходы первого класса не являются опасными с точки зрения эпидемиологии и могут спокойно храниться в контейнерах для твёрдых коммунальных отходов. В то же время отходы классов «Б», «В» и «Г» требуют предварительной обработки и утилизации согласно санитарным нормам и не могут быть помещены в контейнеры для ТКО или отправлены на свалку. Их утилизацией должны заниматься специализированные компании, использующие специализированный транспорт.