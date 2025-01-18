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Posted 18 января, 12:05

Published 18 января, 12:05

Modified 18 января, 12:07

Updated 18 января, 12:07

Крыша дома загорелась после удара дрона в Белгородском районе

Крыша дома загорелась после удара дрона в Белгородском районе

18 января 2025, 12:05
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Пожар
Строение повреждено. Есть ли пострадавшие, рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе произошла атака дрона со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв нет. В селе Никольское в результате взрыва FPV-дрона загорелась крыша жилого дома, однако пожарные справились с огнём.

В результате инцидента дом получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, 18 января в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в селе Муром был нанесён ущерб жилому дому, в частности, разбиты окна. Кроме того, пострадала одна из хозяйственных построек. Соседний дом также понёс ущерб, в частности, был повреждён забор. В другом доме пострадала крыше гаража.

Кроме того, БПЛА ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка, что привело к разрушению крыши и окон. Помимо этого, пострадала машина.

По словам губернатора, в настоящее время уточняются все детали и последствия инцидента.

Жилые дома пострадали после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Белгород#Вячеслав Гладков#Жилищное строительство#Дрон#Инцидент#Оперативные службы
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