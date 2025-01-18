Крыша дома загорелась после удара дрона в Белгородском районе

Posted 18 января, 12:05
Published 18 января, 12:05
Modified 18 января, 12:07
Updated 18 января, 12:07
В Белгородском районе произошла атака дрона со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв нет. В селе Никольское в результате взрыва FPV-дрона загорелась крыша жилого дома, однако пожарные справились с огнём.
В результате инцидента дом получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, 18 января в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в селе Муром был нанесён ущерб жилому дому, в частности, разбиты окна. Кроме того, пострадала одна из хозяйственных построек. Соседний дом также понёс ущерб, в частности, был повреждён забор. В другом доме пострадала крыше гаража.
Кроме того, БПЛА ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка, что привело к разрушению крыши и окон. Помимо этого, пострадала машина.
По словам губернатора, в настоящее время уточняются все детали и последствия инцидента.