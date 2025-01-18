Крыша дома загорелась после удара дрона в Белгородском районе

Напомним, 18 января в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в селе Муром был нанесён ущерб жилому дому, в частности, разбиты окна. Кроме того, пострадала одна из хозяйственных построек. Соседний дом также понёс ущерб, в частности, был повреждён забор. В другом доме пострадала крыше гаража.