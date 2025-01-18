bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 14:13

Published 18 января, 14:13

Modified 18 января, 14:16

Updated 18 января, 14:16

Гладков ответил на предложение об установке ёмкостей для ТКО в частных секторах

Белгородцев из частных секторов обяжут устанавливать ёмкости для ТКО?

18 января 2025, 14:13
Фото: 1MI.

Гладков ответил на предложение об установке ёмкостей для ТКО в частных секторах

Белгородка предложила губернатору Вячеславу Гладкову ввести закон, обязывающий владельцев частных домов устанавливать контейнеры для мусора. Идея была озвучена в вечернем эфире 17 января.

Губернатор поддержал предложение, отметив, что собаки часто растаскивают мусор, а вывоз отходов не ежедневный. Однако он выразил обеспокоенность, что люди могут использовать неподходящие ёмкости, например, из-под краски или бензина.

Гладков предложил, чтобы жители частного сектора покупали контейнеры, договорившись с поставщиками о скидках. Контейнеры станут собственностью домовладельцев, что повысит ответственность за их использование.

Он подчеркнул, что вопрос требует обсуждения в каждом муниципалитете отдельно, добавив, что необходимо изменить текущую ситуацию, так как она неэстетична и неудобна.

Напомним, одна из белгородских медорганизаций выбросила опасные отходы в мусорные баки для ТКО. В результате этого использованные шприцы, иглы, капельные системы и контейнеры с биоматериалами оказались на полигоне ТБО.

На полигон ТКО в Белгородской области попали опасные отходы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Даже в Козинке чисто»: в Белгороде и Строителе вновь нарушили график вывоза ТКОЧем запомнится ушедший из белгородского правительства Дмитрий Гладский?Нормально, но есть нюансы: где в Белгородской области остались проблемы с мусором?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#ТКО#Контейнеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика