Белгородцев из частных секторов обяжут устанавливать ёмкости для ТКО?

Posted 18 января, 14:13
Published 18 января, 14:13
Modified 18 января, 14:16
Updated 18 января, 14:16
Губернатор поддержал предложение, отметив, что собаки часто растаскивают мусор, а вывоз отходов не ежедневный. Однако он выразил обеспокоенность, что люди могут использовать неподходящие ёмкости, например, из-под краски или бензина.
Гладков предложил, чтобы жители частного сектора покупали контейнеры, договорившись с поставщиками о скидках. Контейнеры станут собственностью домовладельцев, что повысит ответственность за их использование.
Он подчеркнул, что вопрос требует обсуждения в каждом муниципалитете отдельно, добавив, что необходимо изменить текущую ситуацию, так как она неэстетична и неудобна.
Напомним, одна из белгородских медорганизаций выбросила опасные отходы в мусорные баки для ТКО. В результате этого использованные шприцы, иглы, капельные системы и контейнеры с биоматериалами оказались на полигоне ТБО.