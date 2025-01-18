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Posted 18 января, 06:40

Published 18 января, 06:40

Modified 18 января, 06:42

Updated 18 января, 06:42

Белгородцам из приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей

Белгородцам из приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей

18 января 2025, 06:40
Фото: 1MI.
Такая практика существует с лета 2024 года. Не так давно огнетушители региону передал Центральный банк.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, Белгородская область продолжает получать помощь со всей страны. К примеру, не так давно Центральный банк передал региону порядка 500 огнетушителей. Их будут раздавать по всем районам и округам приграничья.

Губернатор отметил, что летом 2024 года, когда сёла подвергались интенсивным обстрелам и пожарная техника не могла выехать для тушения огня и устранения последствий атак, было принято решение снабдить жителей средствами для борьбы с огнём.

На данный момент жителям Белгородской области уже передано более 10 тысяч единиц, а в резерве остаётся ещё около 3 тысяч.

Напомним, журналисты Бел.Ру изучали стоимость огнетушителей. Подробности — по ссылке.

Ранее региональные власти осуществили закупку огнетушителей. Тем не менее, как отметил в ноябре прошлого года Евгений Воробьёв, начальник управления общественной безопасности областного правительства, не все районы предпринимают действия по перезарядке этих устройств, аргументируя это нецелесообразностью и высокими затратами.

Чиновник указал на то, что стоимость перезарядки огнетушителей в областном центре значительно превосходит цены в Москве. Кроме того, сами огнетушители здесь стоят дороже, например, в три раза по сравнению с ценами в столице.

Андрей Тюпин, замначальника белгородского МЧС, привёл конкретные цифры: огнетушитель от тульского завода «Риф» реализуется за 1140 рублей, от компании «Ярпожинвест» из Ярославля — за 2261 рублей, в то время как ВДПО предлагает его по цене 1200 рублей.

Губернатор подчеркнул, что стоимость услуг по перезарядке огнетушителей в Белгороде не может превышать аналогичную цену в Москве.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Пожаротушение#Пожарная техника#Обстрелы#Огнетушители#Приграничные муниципалитеты
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