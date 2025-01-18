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Posted 18 января, 08:23

Published 18 января, 08:23

Modified 18 января, 08:31

Updated 18 января, 08:31

Белгородец рискует сесть в тюрьму на восемь лет за сбыт оружия

Белгородец рискует сесть в тюрьму на восемь лет за сбыт оружия

18 января 2025, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
Причастного к сбыту огнестрельного оружия задержали белгородские силовики.

Как сообщили в белгородском УФСБ, во время оперативных мероприятий силовики установили, что мужчина за деньги выступал пособником при покупке огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц. Речь идёт об автомате Калашникова-74М и 232 патронах 5,45 мм.

Специалисты изучили оружие и сделали вывод, что оно пригодно к использованию. В итоге в отношении белгородца возбудили уголовное дело.

Согласно санкциям статьи, мужчина может лишиться свободы на срок до восьми лет. Минимальное наказание — шесть лет тюремного заключения.

Напомним, в Белгородском районе произошёл инцидент, в результате которого 43-летняя женщина была вынуждена обратиться в полицию за помощью. Причиной стала агрессивное поведение её бывшего мужа, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей охотничьим ружьём.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Уголовное дело#Наказание#Боеприпасы#Огнестрельное оружие#Белгород#Автомат калашникова#Сбыт оружия
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