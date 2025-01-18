Белгородец рискует сесть в тюрьму на восемь лет за сбыт оружия

Posted 18 января, 08:23
Published 18 января, 08:23
Modified 18 января, 08:31
Updated 18 января, 08:31
Как сообщили в белгородском УФСБ, во время оперативных мероприятий силовики установили, что мужчина за деньги выступал пособником при покупке огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц. Речь идёт об автомате Калашникова-74М и 232 патронах 5,45 мм.
Специалисты изучили оружие и сделали вывод, что оно пригодно к использованию. В итоге в отношении белгородца возбудили уголовное дело.
Согласно санкциям статьи, мужчина может лишиться свободы на срок до восьми лет. Минимальное наказание — шесть лет тюремного заключения.
Напомним, в Белгородском районе произошёл инцидент, в результате которого 43-летняя женщина была вынуждена обратиться в полицию за помощью. Причиной стала агрессивное поведение её бывшего мужа, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей охотничьим ружьём.