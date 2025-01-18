Белгородец рискует сесть в тюрьму на восемь лет за сбыт оружия

Как сообщили в белгородском УФСБ, во время оперативных мероприятий силовики установили, что мужчина за деньги выступал пособником при покупке огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц. Речь идёт об автомате Калашникова-74М и 232 патронах 5,45 мм.