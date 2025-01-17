Жизни не важны? Юных белгородцев выводят из школьных укрытий до отбоя тревоги

Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, когда нужно выпускать детей из школьных укрытий: после официального отбоя или неофициального? Она объяснила, что некоторые учреждения часто возвращают детей на уроки до отмены, поступающей от МЧС.