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Posted 17 января, 07:39

Published 17 января, 07:39

Modified 17 января, 07:41

Updated 17 января, 07:41

Белгородцев возвращают к занятиям до отбоя тревоги?

Жизни не важны? Юных белгородцев выводят из школьных укрытий до отбоя тревоги

17 января 2025, 07:39
Фото: 1MI. Белгородцев возвращают к занятиям до отбоя тревоги?

Белгородцы пожаловались, что в некоторых школах к урокам возвращают до отбоя РО

Сюжет
Школы
Такую ситуацию заметила одна из жительниц. Она обратилась к главе региона, который подтвердил недопустимость такого отношения к детям во время опасности.

Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, когда нужно выпускать детей из школьных укрытий: после официального отбоя или неофициального? Она объяснила, что некоторые учреждения часто возвращают детей на уроки до отмены, поступающей от МЧС.

Вячеслав Гладков отметил, что дети должны заходить в школу только после отбоя от РСЧС, а чтобы разрешить эту проблему, он попросил номера школ, нарушающих это правило.

«Правила должны соблюдаться. Особенно тогда, когда они касаются жизни и здоровья наших детей. Поэтому, конечно же, дети должны возвращаться из укрытий только после официального отбоя», — пояснил глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
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