Жизни не важны? Юных белгородцев выводят из школьных укрытий до отбоя тревоги

Posted 17 января, 07:39
Published 17 января, 07:39
Modified 17 января, 07:41
Updated 17 января, 07:41
Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, когда нужно выпускать детей из школьных укрытий: после официального отбоя или неофициального? Она объяснила, что некоторые учреждения часто возвращают детей на уроки до отмены, поступающей от МЧС.
Вячеслав Гладков отметил, что дети должны заходить в школу только после отбоя от РСЧС, а чтобы разрешить эту проблему, он попросил номера школ, нарушающих это правило.
«Правила должны соблюдаться. Особенно тогда, когда они касаются жизни и здоровья наших детей. Поэтому, конечно же, дети должны возвращаться из укрытий только после официального отбоя», — пояснил глава региона.