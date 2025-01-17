«Жить там невозможно»: белгородцы из трёх сёл бьют тревогу

Компенсация предоставляется только в случае полного разрушения жилья или невозможности доступа в дом, а также в случаях, когда люди не имеют других жилых помещений и не размещаются в пунктах временного размещения. Куташова также добавила, что последнюю партию укрытий установили по пешим и автобусным маршрутам школьников в местах, где фиксируется наибольшее количество происшествий.