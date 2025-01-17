«Жить там невозможно»: белгородцы из трёх сёл бьют тревогу

Posted 17 января, 11:33
Published 17 января, 11:33
Modified 17 января, 11:35
Updated 17 января, 11:35
Белгородцы, проживающие в сёлах Отрадное, Малиновка (Белгородский район) и Байцуры (Борисовский район), обратились с просьбой предоставить компенсации на аренду жилья. Местные жители подчёркивают, что проживание в этих населённых пунктах стало опасным из-за угрозы налёта дронов, отсутствия укрытий и проблем с коммунальными услугами.
Одна белгородка пожаловалась, что её сообщения игнорируются, а их с родными якобы вынуждают продолжать жить в небезопасных условиях.
«Дрон ранил женщину, нашу знакомую, когда она шла на маршрутку из Малиновки на работу. Сколько ещё должно погибнуть людей, чтобы людям помогли хотя бы снимать жильё? Ведь мы не по своей воле вынуждены так жить», — пишет женщина.
По её словам, водители маршрута № 109 отказываются ехать на станцию Наумовку, опасаясь атак с воздуха. В результате пассажирам приходится высаживаться далеко от дома, а затем идти «под дронами ещё 5 километров».
Некоторые белгородцы поддержали обращение.
«Почему Малиновки, Отрадного нет в списках на компенсацию за съём жилья? Оперштаб считает, что там всё в порядке? Тогда почему закрыты детский сад, школа, не ходят автобусы, не ходит электропоезд, не приезжают машины для вывоза ТБО?» — возмущается другая женщина.
В ответ на эти обращения глава Белгородского района Анна Куташова пояснила, что «в настоящее время п. Малиновка, с. Отрадное не внесены в перечень населённых пунктов для предоставления ежемесячной денежной выплаты по оплате за аренду жилого помещения». Такое решение должен принимать оперштаб.
Компенсация предоставляется только в случае полного разрушения жилья или невозможности доступа в дом, а также в случаях, когда люди не имеют других жилых помещений и не размещаются в пунктах временного размещения. Куташова также добавила, что последнюю партию укрытий установили по пешим и автобусным маршрутам школьников в местах, где фиксируется наибольшее количество происшествий.
Одна из жительниц села Байцуры Борисовского района также обратились с просьбой компенсировать затраты на аренду жилья. Она предложила включить в список пострадавших не только тех, чьи дома полностью разрушены, но и тех, кто был вынужден покинуть село из-за угрозы безопасности.
«Жить там невозможно в связи с оперативной обстановкой», — пишет белгородка.
В ответ на её просьбу глава Борисовского района Владимир Переверзев отметил, что компенсации выплачиваются только в случаях разрушения жилья или его конструктивных частей, либо если невозможно попасть в жильё по решению органов власти. Он также предложил воспользоваться пунктами временного размещения в Белгороде или Старом Осколе.
Во второй половине 2024 года 150 млн рублей выделили из областного бюджета на компенсацию аренды жилья для двух тысяч белгородцев. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с выплатами поступило 20 жалоб на министерство соцзащиты, 11 из которых были признаны обоснованными. В ответ на жалобы выплаты были произведены.