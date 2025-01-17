Юной белгородке требуется более 1 млн рублей для реабилитации после падения с высоты

Когда происходят обстрелы, Катя и Ирина укрываются в коридоре, прихватив с собой кошку Дусю и инвалидную коляску. Ночью во время воздушной тревоги Катя накрывается одеялом, прижав к себе кошку, а её мама защищает их собой. Из-за травмы Катя не может быстро перебраться в коридор. Уехать семье некуда, в посёлке родные, школа и колледж детей.