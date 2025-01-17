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Posted 17 января, 13:00

Published 17 января, 13:00

Modified 17 января, 13:02

Updated 17 января, 13:02

Юной белгородке требуется более 1 млн рублей для реабилитации после падения с высоты

Юной белгородке требуется более 1 млн рублей для реабилитации после падения с высоты

17 января 2025, 13:00
Фото: Надежда Храмова.
Сюжет
Школа
Полтора года назад жизнь Кати Коток из Майского изменилась после того, как она упала с пятого этажа.

Тяжелые травмы потребовали пятичасовой операции: хирурги удалили осколки костей из мозга и зафиксировали позвоночник. Девушка постепенно восстанавливается, но главная цель — вновь начать ходить. Первые шаги с помощью ходунков она уже сделала, но требуется продолжение лечения. Мать Кати, Ирина, воспитывает сама двоих детей после смерти мужа, и средств на дорогостоящую реабилитацию нет.

Когда происходят обстрелы, Катя и Ирина укрываются в коридоре, прихватив с собой кошку Дусю и инвалидную коляску. Ночью во время воздушной тревоги Катя накрывается одеялом, прижав к себе кошку, а её мама защищает их собой. Из-за травмы Катя не может быстро перебраться в коридор. Уехать семье некуда, в посёлке родные, школа и колледж детей.

Катя в три года начала осваивать современные танцы, получив множество наград. Сегодня её медали хранятся в комнате на втором этаже, куда дойти девочка сама пока не может. Несмотря на это, Катя танцует, но только во сне.

Трагедия произошла 12 июля 2023 года, когда Катя упала с пятого этажа заброшенного недостроя, где не было ограждения. Белгородские хирурги провели операции на головном мозге и позвоночнике. Интеллект и речь Кати не пострадали.

Дальше лечение девушка проходила в столичной клинике. После выписки она начала реабилитацию: сначала в региональном центре, а затем в медучреждении, который находится в Подмосковье. Там Катя освоила навыки самообслуживания и училась ходить с помощью аппаратов, поддерживающих вертикальное положение тела.

Курс лечения в подмосковном учреждении оплатил владелец здания, где произошёл несчастный случай. В прошлом году подросток смогла сделать свои первые 30 шагов с ходунками.

Во время реабилитации Катя задавалась вопросом у врачей: «Я могу снова танцевать? Я чувствую боль в ногах, это не обман?».

В этом году в Майском открылась новая школа, приспособленная для детей с ограниченными возможностями. Но девушка стремится пойти в школу в 10-й класс, опираясь на собственные ноги. Для этого требуется продолжение лечения, который стоит более 1 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Дети с ограниченными возможностями#Школа#Медицинская помощь#Травмы#Реабилитация#Белгород#Подмосковье#Современные танцы#Мать-одиночка#Воздушная тревога
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