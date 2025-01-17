Юной белгородке требуется более 1 млн рублей для реабилитации после падения с высоты

Posted 17 января, 13:00
Published 17 января, 13:00
Modified 17 января, 13:02
Updated 17 января, 13:02
Тяжелые травмы потребовали пятичасовой операции: хирурги удалили осколки костей из мозга и зафиксировали позвоночник. Девушка постепенно восстанавливается, но главная цель — вновь начать ходить. Первые шаги с помощью ходунков она уже сделала, но требуется продолжение лечения. Мать Кати, Ирина, воспитывает сама двоих детей после смерти мужа, и средств на дорогостоящую реабилитацию нет.
Когда происходят обстрелы, Катя и Ирина укрываются в коридоре, прихватив с собой кошку Дусю и инвалидную коляску. Ночью во время воздушной тревоги Катя накрывается одеялом, прижав к себе кошку, а её мама защищает их собой. Из-за травмы Катя не может быстро перебраться в коридор. Уехать семье некуда, в посёлке родные, школа и колледж детей.
Катя в три года начала осваивать современные танцы, получив множество наград. Сегодня её медали хранятся в комнате на втором этаже, куда дойти девочка сама пока не может. Несмотря на это, Катя танцует, но только во сне.
Трагедия произошла 12 июля 2023 года, когда Катя упала с пятого этажа заброшенного недостроя, где не было ограждения. Белгородские хирурги провели операции на головном мозге и позвоночнике. Интеллект и речь Кати не пострадали.
Дальше лечение девушка проходила в столичной клинике. После выписки она начала реабилитацию: сначала в региональном центре, а затем в медучреждении, который находится в Подмосковье. Там Катя освоила навыки самообслуживания и училась ходить с помощью аппаратов, поддерживающих вертикальное положение тела.
Курс лечения в подмосковном учреждении оплатил владелец здания, где произошёл несчастный случай. В прошлом году подросток смогла сделать свои первые 30 шагов с ходунками.
Во время реабилитации Катя задавалась вопросом у врачей: «Я могу снова танцевать? Я чувствую боль в ногах, это не обман?».
В этом году в Майском открылась новая школа, приспособленная для детей с ограниченными возможностями. Но девушка стремится пойти в школу в 10-й класс, опираясь на собственные ноги. Для этого требуется продолжение лечения, который стоит более 1 млн рублей.