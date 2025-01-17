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Posted 17 января, 15:29

Published 17 января, 15:29

Modified 17 января, 15:30

Updated 17 января, 15:30

В «Домклик» рассказали о средней величине торга на вторичном рынке в стране

В «Домклик» рассказали о средней величине торга на вторичном рынке в стране

17 января 2025, 15:29
Фото: 1MI.
По данным исследования платформы «Домклик», самые значительные скидки на готовые квартиры в настоящее время можно получить в трех крупных регионах России — в Краснодарском крае, Воронежской и Волгоградской областях.

Исследователи проанализировали информацию о сделках, совершенных через платформу «Домклик». Они взяли данные за период с декабря 2024 года по начало января 2025 года. В исследование вошли 17 крупнейших субъектов России, включая Москву и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.

Результаты показали, что лидером по среднему размеру скидок на готовое жилье стала Воронежская область с показателем 11,4%. В тройку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (11,3%) и Волгоградская область (7,6%).

Если учитывать данные по всей России, то средний размер скидок на покупку квартир на вторичном рынке за этот период составляет около 6%. Таким образом, при покупке квартиры стоимостью пять миллионов рублей покупатель может добиться скидки примерно в триста тысяч рублей.

Самые низкие показатели скидок зафиксированы в следующих регионах: Санкт-Петербург, Новосибирская область и Красноярский край. Показатели среднего дисконта в этих субъектах составляют 3,3; 3,9 и 4% соответственно. Не отличаются уступчивостью в плане скидок и продавцы из Москвы (4,1%) и Московской области (4,5%). В Омской, Свердловской, Самарской областях и в Пермском крае средние показатели скидок находятся в пределах от 5,1 до 5,4%. Немного выше этот показатель в Челябинской, Нижегородской областях и в Башкортостане (от 6,2 до 6,7%). В Республике Татарстан средний размер скидки составляет 7%, а в Ростовской области — 7,2%.

В рамках исследования также была проанализирована динамика изменения среднего дисконта на готовое жилье за второе полугодие 2024 года. Аналитики напомнили, что в этот период (с июня 2024 года) массовая льготная ипотека была отменена. Как показали расчеты, в целом по стране величина торга на вторичном рынке жилья за рассматриваемый период существенно не изменилась. Однако в Воронежской области и в Краснодарском крае покупатели могут добиться снижения цены в среднем более чем на 11%.

Как отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, несмотря на высокую ключевую ставку, установленную в конце 2023 года, спрос на готовое жилье оставался стабильным до ноября прошлого года. Это объясняет отсутствие значительного снижения цен на квартиры и существенных изменений в поведении продавцов: за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга уменьшилась всего на 0,2 п. п. Тем не менее в последние месяцы 2024 года темпы снижения спроса значительно увеличились, и поэтому есть основания полагать, что в ближайшее время динамика станет более выраженной.

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