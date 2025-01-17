В «Домклик» рассказали о средней величине торга на вторичном рынке в стране

В рамках исследования также была проанализирована динамика изменения среднего дисконта на готовое жилье за второе полугодие 2024 года. Аналитики напомнили, что в этот период (с июня 2024 года) массовая льготная ипотека была отменена. Как показали расчеты, в целом по стране величина торга на вторичном рынке жилья за рассматриваемый период существенно не изменилась. Однако в Воронежской области и в Краснодарском крае покупатели могут добиться снижения цены в среднем более чем на 11%.