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Posted 17 января, 15:30

Published 17 января, 15:30

Modified 17 января, 15:30

Updated 17 января, 15:30

Выборы мэра Белгорода

В Белгороде старый новый мэр, а «Приосколье» меняет владельца? Что происходит

17 января 2025, 15:30
Фото: bel.ru. Выборы мэра Белгорода
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Новости Белгорода
Сергей Фуглаев вышел из колонии по УДО, холдинг «Приосколье» может сменить владельца, а Валентин Демидов вновь стал мэром Белгорода. Все подробности — в нашем обзоре.

Фуглаев вернулся: что будет после УДО?

Экс-депутат Белгородского городского совета Сергей Фуглаев добился условно-досрочного освобождения. Соответствующее решение Белгородский областной суд принял 15 января. Адвокат заявил, что его клиент не собирается покидать город и намерен продолжить участие в общественной жизни.

Фуглаева задержали в 2020 году по подозрению в крупном мошенничестве и осудили в 2023 году на 5,5 года. Пока экс-депутат находился под стражей, срок рассчитывался с коэффициентом 1,5 дня за каждый день нахождения под арестом.

Досрочное освобождение стало возможным благодаря «хорошему поведению» в колонии, заявил адвокат.

«Из Белгорода уезжать не планирует»: Сергея Фуглаева выпустили из колонии по УДО
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Продадут за 50 млрд? Грядущее изменение в «Приосколье»

Холдинг «Приосколье», один из крупнейших производителей курятины в России, может сменить владельца. Ожидается, что компанию Геннадия Бобрицкого, оценённую, предварительно, в 50 млрд рублей, может приобрести «Агрокомплекс» Александра Ткачёва. Однако сделка находится в «подвешенном» состоянии, так как основатель холдинга Бобрицкий находится в розыске.

Компания была основана в 2003 году и за годы работы заняла лидирующие позиции на российском рынке мясной продукции. В 2023 году выручка «Приосколья» составила 57,1 млрд рублей, а чистая прибыль выросла до 15,5 млрд рублей.

Холдинг «Приосколье» может сменить владельца
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Демидов — снова мэр Белгорода

Сегодня, 16 января, в Белгороде озвучили имя старого нового мэра. По итогам конкурса действующий глава администрации Валентин Демидов одержал убедительную победу. На внеочередной сессии горсовета, где были представлены программы трёх претендентов, Демидов получил 33 голоса из 37. Его конкуренты — Максим Малютин и Сергей Веселов — набрали минимальное количество голосов, а последний не получил ни одного.

Демидов, который переехал в Белгород из Севастополя, ранее занимал пост советника мэра, а потом возглавлял администрацию города. Нынешний конкурс связан с тем, что в 2023 году истекли полномочия предыдущего созыва горсовета, а также с тем, что прежний мэр Антон Иванов ушёл с поста досрочно из-за обвинений в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Без альтернативы? Демидов «отправил в нокаут» соперников на выборах мэра Белгорода
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