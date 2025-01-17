В Белгороде старый новый мэр, а «Приосколье» меняет владельца? Что происходит

Демидов, который переехал в Белгород из Севастополя, ранее занимал пост советника мэра, а потом возглавлял администрацию города. Нынешний конкурс связан с тем, что в 2023 году истекли полномочия предыдущего созыва горсовета, а также с тем, что прежний мэр Антон Иванов ушёл с поста досрочно из-за обвинений в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.