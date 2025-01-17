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Posted 17 января, 17:07

Published 17 января, 17:07

Modified 17 января, 17:07

Updated 17 января, 17:07

Белгородцы просят открыть больше круглосуточных ветклиник

В Белгороде могут увеличить количество круглосуточных ветклиник

17 января 2025, 17:07
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы просят открыть больше круглосуточных ветклиник
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Новости Белгорода
В настоящее время в Белгороде в круглосуточном формате работает только одна ветклиника. Но вскоре это может измениться.

Жители Белгорода спросили, возможно ли вернуть ветклиники к круглосуточному графику работы. Из-за того, что некоторые работают максимум до 22:00, горожане в случае ЧП не успевают спасти своих животных.

«Не смогли спасти кота, потому что резкое ухудшение наступило уже после 22:00, а самая ранняя клиника открывается в восемь утра. Врач был с нами на контакте, но объективно без клиники малыша (полгода всего) было не спасти. Хочется, чтобы была возможность сохранить ещё жизни в подобных ситуациях — и питомцев, и людей, для которых они очень важны», — обратилась в Сети к власти белгородка.

На обращение жительницы отреагировал начальник управления ветеринарии региона и главный государственный ветврач Дмитрий Кравцов. Он рассказал, что в круглосуточном режиме продолжает работать ветклиника, расположенная по улице Губкина, 14в.

Однако вскоре подобных клиник может стать больше: специалисты уже рассматривают такую возможность.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Белгород#Ветклиника
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