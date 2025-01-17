В Белгороде могут увеличить количество круглосуточных ветклиник

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В настоящее время в Белгороде в круглосуточном формате работает только одна ветклиника. Но вскоре это может измениться.

Жители Белгорода спросили, возможно ли вернуть ветклиники к круглосуточному графику работы. Из-за того, что некоторые работают максимум до 22:00, горожане в случае ЧП не успевают спасти своих животных. «Не смогли спасти кота, потому что резкое ухудшение наступило уже после 22:00, а самая ранняя клиника открывается в восемь утра. Врач был с нами на контакте, но объективно без клиники малыша (полгода всего) было не спасти. Хочется, чтобы была возможность сохранить ещё жизни в подобных ситуациях — и питомцев, и людей, для которых они очень важны», — обратилась в Сети к власти белгородка. На обращение жительницы отреагировал начальник управления ветеринарии региона и главный государственный ветврач Дмитрий Кравцов. Он рассказал, что в круглосуточном режиме продолжает работать ветклиника, расположенная по улице Губкина, 14в. Однако вскоре подобных клиник может стать больше: специалисты уже рассматривают такую возможность. В ветклинике сообщили о смерти щенка из атакованного БПЛА приюта в Строителе Узнать подробнее Читайте также: Врача ветклиники в Белгороде будут судить за кражу препаратов для животных Ветклиника выплатит 68 тысяч рублей за смерть собаки