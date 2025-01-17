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Posted 17 января, 18:27

Published 17 января, 18:27

Modified 17 января, 18:27

Updated 17 января, 18:27

В 2025 году «Почта России» и РЖД расширят сервис почтовых контейнерных поездов

В 2025 году «Почта России» и РЖД расширят сервис почтовых контейнерных поездов

17 января 2025, 18:27
Фото: Аркадий Шаповалов. Пресс-служба РЖД.
Генеральными директорами «Почты России» Михаилом Волковым и ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым была подписана новая дорожная карта сотрудничества. Целью совместной работы является развитие контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Две компании будут вести совместную работу, направленную на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. В перечне основных задач на 2025 год — масштабирование применения технологии «грузовой конструктор». Данная технология позволяет быстро отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования, что приводит к значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным графиком.

Как сообщают Новые Известия, маршруты будут включать такие направления, как Ворсино (Калужская область) — Иркутск, Люберцы (Подмосковье) — Угловая (Приморский край) и другие. Помимо этого, планируется запуск маршрута трансграничных перевозок Хуньчунь (КНР) — Москва.

Михаил Волков подчеркнул, что итогом сотрудничества с РЖД стало значительное развитие сферы почтовых перевозок по железной дороге. В сентябре прошлого года заработал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов из Дальневосточного округа.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — резюмировал гендиректор «Почты России».

В совместном проектном офисе, существующем с 2023 года, было разработано свыше 20 проектов. В их числе — открытие новых международных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузовых отправлений и запуск цифровых платформ для повышения комфорта при работе с клиентами.

Среди наиболее успешных проектов нельзя не упомянуть и открытие железнодорожного маршрута для трансграничных отправлений между Хуньчунем (КНР) и двумя городами РФ — Владивостоком и Новосибирском. Также с прошлого года в рамках нового сервиса в России стартовала доставка крупногабаритных грузов почтовыми вагонами из Уссурийска в Москву.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ», — подытожил глава ОАО «РЖД».
#Общество
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