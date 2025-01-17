В 2025 году «Почта России» и РЖД расширят сервис почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 18:27
Published 17 января, 18:27
Modified 17 января, 18:27
Updated 17 января, 18:27
Две компании будут вести совместную работу, направленную на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. В перечне основных задач на 2025 год — масштабирование применения технологии «грузовой конструктор». Данная технология позволяет быстро отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования, что приводит к значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным графиком.
Как сообщают Новые Известия, маршруты будут включать такие направления, как Ворсино (Калужская область) — Иркутск, Люберцы (Подмосковье) — Угловая (Приморский край) и другие. Помимо этого, планируется запуск маршрута трансграничных перевозок Хуньчунь (КНР) — Москва.
Михаил Волков подчеркнул, что итогом сотрудничества с РЖД стало значительное развитие сферы почтовых перевозок по железной дороге. В сентябре прошлого года заработал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов из Дальневосточного округа.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — резюмировал гендиректор «Почты России».
В совместном проектном офисе, существующем с 2023 года, было разработано свыше 20 проектов. В их числе — открытие новых международных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузовых отправлений и запуск цифровых платформ для повышения комфорта при работе с клиентами.
Среди наиболее успешных проектов нельзя не упомянуть и открытие железнодорожного маршрута для трансграничных отправлений между Хуньчунем (КНР) и двумя городами РФ — Владивостоком и Новосибирском. Также с прошлого года в рамках нового сервиса в России стартовала доставка крупногабаритных грузов почтовыми вагонами из Уссурийска в Москву.
«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ», — подытожил глава ОАО «РЖД».