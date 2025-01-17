В 2025 году «Почта России» и РЖД расширят сервис почтовых контейнерных поездов

Две компании будут вести совместную работу, направленную на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по главным направлениям. В перечне основных задач на 2025 год — масштабирование применения технологии «грузовой конструктор». Данная технология позволяет быстро отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования, что приводит к значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным графиком.