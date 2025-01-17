Театралам приготовиться: БГАДТ представит два новых спектакля

Напомним, что текущий театральный сезон начался с премьеры нового спектакля по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Авторское прочтение классической истории и новый взгляд на Пугачёва предложил московский режиссёр Алексей Доронин. Особое внимание уделено световому оформлению и музыкальному сопровождению. В ролях — Игорь Ткачёв, Виталий Чикалов и другие.