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Posted 17 января, 16:10

Published 17 января, 16:10

Modified 17 января, 16:10

Updated 17 января, 16:10

Репетиции в белгородском театре

Театралам приготовиться: БГАДТ представит два новых спектакля

17 января 2025, 16:10
Фото: Telegram-канал «Щепкинцы». Репетиции в белгородском театре

БГАДТ им. Щепкина покажет белгородцам две премьеры

Сюжет
Новости Белгорода
В драмтеатре начнут репетиции двух новых комедий. Премьеры состоятся в марте 2025 года.

В Белгородском драматическом театре имени М. С. Щепкина через неделю начнутся репетиции двух новых комедий. В постановках, готовящихся к премьере в марте 2025 года, зрителей ждут захватывающие сюжеты и яркие актёрские работы, обещает пресс-служба.

Виталий Бгавин, главный режиссёр театра, поставит комедийно-детективную пьесу Робера Тома «Ловушка» — комедию-детектив с интригующим сюжетом, которая уже давно была в планах театра. В постановке примут участие артисты Иван Кириллов, Оксана Катанская, Анна Лего, Роман Рощин, Илья Васильев, Дмитрий Бундиряков, Илья Кузьмин и Илья Штейнмиллер.

Игорь Ткачёв, заслуженный артист России, займётся спектаклем «Давайте чокнемся» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», который поставят в театре вновь спустя 25 лет. Главные роли сыграют Ирина Драпкина, Игорь Ткачёв, Эвелина Ткачёва и Анастасия Замараева.

Художник-постановщик обоих спектаклей — Марина Шепорнёва.

Напомним, что текущий театральный сезон начался с премьеры нового спектакля по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Авторское прочтение классической истории и новый взгляд на Пугачёва предложил московский режиссёр Алексей Доронин. Особое внимание уделено световому оформлению и музыкальному сопровождению. В ролях — Игорь Ткачёв, Виталий Чикалов и другие.

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