Театралам приготовиться: БГАДТ представит два новых спектакля

Posted 17 января, 16:10
Published 17 января, 16:10
Modified 17 января, 16:10
Updated 17 января, 16:10
В Белгородском драматическом театре имени М. С. Щепкина через неделю начнутся репетиции двух новых комедий. В постановках, готовящихся к премьере в марте 2025 года, зрителей ждут захватывающие сюжеты и яркие актёрские работы, обещает пресс-служба.
Виталий Бгавин, главный режиссёр театра, поставит комедийно-детективную пьесу Робера Тома «Ловушка» — комедию-детектив с интригующим сюжетом, которая уже давно была в планах театра. В постановке примут участие артисты Иван Кириллов, Оксана Катанская, Анна Лего, Роман Рощин, Илья Васильев, Дмитрий Бундиряков, Илья Кузьмин и Илья Штейнмиллер.
Игорь Ткачёв, заслуженный артист России, займётся спектаклем «Давайте чокнемся» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала», который поставят в театре вновь спустя 25 лет. Главные роли сыграют Ирина Драпкина, Игорь Ткачёв, Эвелина Ткачёва и Анастасия Замараева.
Художник-постановщик обоих спектаклей — Марина Шепорнёва.
Напомним, что текущий театральный сезон начался с премьеры нового спектакля по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Авторское прочтение классической истории и новый взгляд на Пугачёва предложил московский режиссёр Алексей Доронин. Особое внимание уделено световому оформлению и музыкальному сопровождению. В ролях — Игорь Ткачёв, Виталий Чикалов и другие.