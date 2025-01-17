Стало известно, какими ракетами били по Белгороду и району накануне

Posted 17 января, 12:22
Published 17 января, 12:22
Modified 17 января, 12:26
Updated 17 января, 12:26
Минобороны России прокомментировало вчерашнюю атаку ВСУ на Белгородскую область. По информации военного ведомства, по региону было запущено шесть американских ракет ATACMS.
Все ракеты были успешно сбиты средствами ПВО, жертв и разрушений на территории региона не зафиксировано, утверждают в Минобороны.
Также в пресс-службе ведомства заявили, что будут приняты соответствующие меры по нанесению ответного удара.
Несколько взрывов прогремело в Белгороде и районе около 13:40. Однако совсем без последствий всё же не обошлось. Пострадал мирный житель. Он был ранен осколками в руку и голову. Также сообщалось о разрушениях.
Спустя время на боеприпасе подорвалась машина, водитель получил тяжёлые травмы.
Напомним, что это уже вторая атака ATACMS на Белгородскую область с начала года. Первая была 3 января.