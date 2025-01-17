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Posted 17 января, 12:22

Published 17 января, 12:22

Modified 17 января, 12:26

Updated 17 января, 12:26

Следы в небе, фото тематическое

Стало известно, какими ракетами били по Белгороду и району накануне

17 января 2025, 12:22
Фото: 1MI. Следы в небе, фото тематическое

В Минобороны прокомментировали ракетную атаку ВСУ на Белгород

Сюжет
Новости Белгорода
Взрывы в регионе гремели 16 января. В Минобороны утверждают, что все ракеты сбиты.

Минобороны России прокомментировало вчерашнюю атаку ВСУ на Белгородскую область. По информации военного ведомства, по региону было запущено шесть американских ракет ATACMS.

Все ракеты были успешно сбиты средствами ПВО, жертв и разрушений на территории региона не зафиксировано, утверждают в Минобороны.

Также в пресс-службе ведомства заявили, что будут приняты соответствующие меры по нанесению ответного удара.

Несколько взрывов прогремело в Белгороде и районе около 13:40. Однако совсем без последствий всё же не обошлось. Пострадал мирный житель. Он был ранен осколками в руку и голову. Также сообщалось о разрушениях.

Спустя время на боеприпасе подорвалась машина, водитель получил тяжёлые травмы.

Напомним, что это уже вторая атака ATACMS на Белгородскую область с начала года. Первая была 3 января.

Shot: ВСУ нанесли удар по Белгородской области ракетами ATACMS
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Ракеты#СВО#Атака ВСУ#ATACMS
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