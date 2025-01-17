Силовики нашли жителя приграничья, призывавшего российских бойцов воевать за ВСУ

Около года назад в Белгородской области задержали молодого человека из Твери, который собирался перейти границу и вступить в ВСУ. Кроме того, он планировал сжечь военкомат и отправить видео кураторам, связанным с украинской стороной. За подготовку преступных действий и государственную измену ему назначили четыре года колонии строгого режима и один год ограничения свободы.