Силовики нашли жителя приграничья, призывавшего российских бойцов воевать за ВСУ

Posted 17 января, 13:19
Published 17 января, 13:19
Modified 17 января, 13:19
Updated 17 января, 13:19
В Брянске задержали мужчину, призывавшего военнослужащих СВО сдаваться в плен и воевать на стороне ВСУ. В ФСБ сообщили, что подозреваемый с декабря 2022 года по октябрь 2024-го поддерживал связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вёл деятельность, направленную на подрыв безопасности России.
Следствие утверждает, что его целью было убеждать российских военнослужащих сдаваться в плен и сотрудничать с украинскими силами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, пишут «Брянские новости».
Около года назад в Белгородской области задержали молодого человека из Твери, который собирался перейти границу и вступить в ВСУ. Кроме того, он планировал сжечь военкомат и отправить видео кураторам, связанным с украинской стороной. За подготовку преступных действий и государственную измену ему назначили четыре года колонии строгого режима и один год ограничения свободы.