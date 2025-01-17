bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 13:19

Published 17 января, 13:19

Modified 17 января, 13:19

Updated 17 января, 13:19

Задержание

Силовики нашли жителя приграничья, призывавшего российских бойцов воевать за ВСУ

17 января 2025, 13:19
Фото: ФСБ. Задержание

Брянец агитировал российских военных сдаваться в плен ВСУ

Сюжет
ФСБ
В Брянской области задержан мужчина, обвиняемый в призывах сдаваться в плен и воевать на стороне ВСУ. Он контактировал с украинскими разведчиками.

В Брянске задержали мужчину, призывавшего военнослужащих СВО сдаваться в плен и воевать на стороне ВСУ. В ФСБ сообщили, что подозреваемый с декабря 2022 года по октябрь 2024-го поддерживал связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вёл деятельность, направленную на подрыв безопасности России.

Следствие утверждает, что его целью было убеждать российских военнослужащих сдаваться в плен и сотрудничать с украинскими силами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, пишут «Брянские новости».

Около года назад в Белгородской области задержали молодого человека из Твери, который собирался перейти границу и вступить в ВСУ. Кроме того, он планировал сжечь военкомат и отправить видео кураторам, связанным с украинской стороной. За подготовку преступных действий и государственную измену ему назначили четыре года колонии строгого режима и один год ограничения свободы.

Стало известно, какими ракетами били по Белгороду и району накануне
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушений стало больше: оперштаб уточнил последствия взрывов в Белгороде и районеShot: ВСУ нанесли удар по Белгородской области ракетами ATACMSВ белгородском приграничье начался пожар на с/х предприятия из-за атаки FPV-дрона
#Анна Селищева#Происшествия#Задержание#ФСБ#Брянская область#ВСУ#Приграничье#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика