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Posted 17 января, 08:18

Published 17 января, 08:18

Modified 17 января, 08:20

Updated 17 января, 08:20

Последствия вчерашней атаки в Белгородском районе

Разрушений стало больше: оперштаб уточнил последствия взрывов в Белгороде и районе

17 января 2025, 08:18
Фото: «Разумное on-line». Последствия вчерашней атаки в Белгородском районе

ВСУ атаковали Белгород и семь районов, есть пострадавшие

Сюжет
Новости Белгорода
За день пострадали два человека, есть разрушения в 46 домах. Что известно о последствиях громкого четверга, рассказали в оперштабе.

16 января ВСУ выпустили по Белгородской области 61 снаряд и 42 беспилотника. Есть пострадавшие и разрушения.

Впервые за долгое время очень громко было в Белгороде. Взрывы прогремели в городе после обеда. Изначально сообщалось только об одном повреждённом авто. К утру 17 января выяснилось, что таких уже две машины.

Взрывы гремели накануне и в Белгородском районе. После обстрела пострадал один мужчина. Спустя время из-за подрыва авто тяжёлые ранения получил второй мирный житель. Оба происшествия случились в Беловском.

Чем именно атаковали Белгород и район накануне, пока неизвестно. Однако вчера некоторые медиа предположили, что это могли быть ракеты ATACMS.

Всего за день в Белгородском, Волоконовском, Корочанском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском округе повреждено:

  • 46 частных домов,
  • 24 единицы транспорта,
  • 10 надворных построек.

Также разрушения есть на одном из предприятий, коммерческом объекте, здании МФЦ, инфраструктурном объекте связи. Повреждены склад, ЛЭП и газовая труба.

Без последствий атаки прошли в Валуйском и Грайворонском округах.

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