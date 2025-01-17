Разрушений стало больше: оперштаб уточнил последствия взрывов в Белгороде и районе

Posted 17 января, 08:18
Published 17 января, 08:18
Modified 17 января, 08:20
Updated 17 января, 08:20
16 января ВСУ выпустили по Белгородской области 61 снаряд и 42 беспилотника. Есть пострадавшие и разрушения.
Впервые за долгое время очень громко было в Белгороде. Взрывы прогремели в городе после обеда. Изначально сообщалось только об одном повреждённом авто. К утру 17 января выяснилось, что таких уже две машины.
Взрывы гремели накануне и в Белгородском районе. После обстрела пострадал один мужчина. Спустя время из-за подрыва авто тяжёлые ранения получил второй мирный житель. Оба происшествия случились в Беловском.
Чем именно атаковали Белгород и район накануне, пока неизвестно. Однако вчера некоторые медиа предположили, что это могли быть ракеты ATACMS.
Всего за день в Белгородском, Волоконовском, Корочанском и Краснояружском районах, а также в Шебекинском округе повреждено:
Также разрушения есть на одном из предприятий, коммерческом объекте, здании МФЦ, инфраструктурном объекте связи. Повреждены склад, ЛЭП и газовая труба.
Без последствий атаки прошли в Валуйском и Грайворонском округах.