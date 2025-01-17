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Posted 17 января, 13:35

Published 17 января, 13:35

Modified 17 января, 13:35

Updated 17 января, 13:35

Не все россияне получат повестку о явке на военные сборы

Путин подписал указ о военных сборах. Грядёт мобилизация?

17 января 2025, 13:35
Фото: 1MI. Не все россияне получат повестку о явке на военные сборы

Подписан указ о военных сборах

Сюжет
Военные сборы
Вчера, 16 января, Владимир Путин подписал ежегодный указ о военных сборах. Значит ли это, что вскоре в России состоится мобилизация?

Что означает подписанный указ?

На самом деле, такой указ президент страны подписывает каждый год. Документ означает, что россияне, находящиеся в запасе, должны пройти сборы, чтобы «обновить» свои знания. Тем, кого такой указ касается напрямую, могут прийти соответствующие повестки из военкомата.

Единственное отличие: в этом году указ подписали в январе, хотя в прошлом году это произошло в марте, а в позапрошлом — в мае.

Указ о военных сборах от 2025 года
Указ о военных сборах от 2025 года
Указ о военных сборах от 2025 года. Фото: сайт официального опубликования правовых актов

Что будет на сборах?

Если мужчин призовут на учебные сборы, то им могут поменять звание, из-за чего их срок нахождения в запасе может как увеличиться, так и уменьшиться. Есть и простые проверочные сборы.

Добавим, что в запасе находятся срочники, контрактники, выпускники военных кафедр и центров, а также те, кто пока ни разу не служил. Если же после получения повестки мужчина не явился на сборы, его должны привезти к пункту назначения «принудительно». Но уголовной ответственности никто не понесёт: максимум заплатит штраф 10-30 тысяч рублей.

Но получить «уголовку» всё же можно — за «самоволку» и дезертирство.

На сборы попадут не все

Несмотря на то, что в запасе находится большинство мужчин, попадут на сборы всё же не все. Это мероприятие обойдёт стороной:

  • кого к службе в армии не допустили медики;
  • педагогов, сотрудников правоохранительных органов, логистов, сельскохозяйственных работников во время посевных и уборочных работ;
  • студентов;
  • многодетных отцов с маленькими детьми или отцов-одиночек;
  • у кого беременная жена со сроком более 22 недель;
  • кто ухаживает за больными родственниками, является опекуном несовершеннолетних родных;
  • некоторых чиновников и депутатов;
  • кто находится за пределами страны;
  • кто прошёл альтернативную службу;
  • кто уволился с военной службы меньше двух лет назад;
  • обвиняемых в совершении преступлений и арестантов.
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Значит, мобилизации не будет?

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в повторной мобилизации в настоящее время нет. Он добавил, что все действия на СВО проводятся успешно.

Кроме того, до сих пор большое количество мужчин приходит на службу по контракту — их количество ежедневно достигает тысячи. Поэтому необходимости в новых мобилизованных пока нет.

При этом чуть ранее первый заметитель Картаполова отмечал, что мужчины должны готовиться к защите своей Родины. Оказалось, что это никак не касалось мобилизации: речь шла о подготовке к возможной надвигающейся проблеме, а не о чём-то конкретном и близком.

«Мы прекрасно видим, чем занимается Европа, она активно переходит на военные рельсы. Мы видим, чем занимается будущая администрация господина Трампа, уже звучат призывы по включению в состав США Гренландии и Канады. Изменился мир, и теперь, действительно, надо быть готовыми ко всему, а это значит, что каждый из нас», — пояснил слова своего помощника Картаполов.

Об отсутствии нужды в мобилизации ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Расслабляться всё же не стоит

Кроме заявления помощника Картаполова, к другим возможным конфликтам призывает готовиться и генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. По его словам, у России должен быть сильный резерв в виде трёхмиллионной армии, чтобы быть готовыми к любому повороту событий.

«Хочешь мира — готовься к войне. Если мы хотим спокойно жить, развиваться, вырастить своих детей, внуков, мы должны быть готовы к любому повороту событий. Сейчас очень угрожаемая со всех сторон для России военно-политическая обстановка», — объяснил своё заявление военный.

Напомним, что в минувшем году президент страны увеличил штатную численность армии страны до 2,4 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых — военнослужащие. Тогда у россиян снова возникли вопросы о мобилизации, но им отвечали, что такие разговоры пока не ведутся.

Кроме того, этой весной планируется скорректировать общие правила бронирования сотрудников некоторых организаций. Предполагается, что эти полномочия перейдут от региональных властей к федеральным.

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