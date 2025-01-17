Путин подписал указ о военных сборах. Грядёт мобилизация?

Добавим, что в запасе находятся срочники, контрактники, выпускники военных кафедр и центров, а также те, кто пока ни разу не служил. Если же после получения повестки мужчина не явился на сборы, его должны привезти к пункту назначения «принудительно». Но уголовной ответственности никто не понесёт: максимум заплатит штраф 10-30 тысяч рублей.