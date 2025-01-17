При крупном пожаре на птицефабрике в «Черкизово» мог пострадать белгородец

9 января в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике «Куриное царство», принадлежащей ГК «Черкизово», произошёл крупный пожар на 5 тысяч квадратных метров. Возгорание охватило два корпуса, в одном из которых находились птицы. По предварительным данным, возможной причиной стала неисправность проводки. Версия о том, что причиной пожара была атака беспилотника, не подтверждалась.