bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 10:04

Published 17 января, 10:04

Modified 17 января, 10:04

Updated 17 января, 10:04

Прокуратура взяла на контроль происшествие на птицефабрике «Черкизово Куриное Царство»

При крупном пожаре на птицефабрике в «Черкизово» мог пострадать белгородец

17 января 2025, 10:04
Фото: прокуратура Курской области. Прокуратура взяла на контроль происшествие на птицефабрике «Черкизово Куриное Царство»
Сюжет
Пожар
Происшествие случилось ещё неделю назад, было известно об одном пострадавшем. Предположительно, травмы получил житель Белгородской области.

В результате пожара в Курской области 9 января мог пострадать житель Белгородской области. Возгорание, напомним, случилось на площадке по выращиванию бройлеров АО «Куриное царство».

Предположительно, пострадал житель Старого Оскола 1984 года рождения. По словам его родственника, он сейчас может находиться на лечении в Москве.

«Знаем, что из горящего здания выходил самостоятельно. Медики оказали помощь, был ожог обеих рук и очень сильное отравление угарным газом», — рассказывает (как он представился) дядя пострадавшего.

Родственники переживают и хотят узнать о состоянии старооскольца.

9 января в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике «Куриное царство», принадлежащей ГК «Черкизово», произошёл крупный пожар на 5 тысяч квадратных метров. Возгорание охватило два корпуса, в одном из которых находились птицы. По предварительным данным, возможной причиной стала неисправность проводки. Версия о том, что причиной пожара была атака беспилотника, не подтверждалась.

Пострадал один сотрудник. Прокуратура проводит проверку.

Что известно о крупном пожаре на птицефабрике «Черкизово»?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Группа Черкизово»: кто приносит прибыль федеральному игроку в Белгородской областиКуда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Курская область#Пострадавшие#Белгород#Черкизово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика