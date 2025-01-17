При крупном пожаре на птицефабрике в «Черкизово» мог пострадать белгородец

Posted 17 января, 10:04
Published 17 января, 10:04
Modified 17 января, 10:04
Updated 17 января, 10:04
В результате пожара в Курской области 9 января мог пострадать житель Белгородской области. Возгорание, напомним, случилось на площадке по выращиванию бройлеров АО «Куриное царство».
Предположительно, пострадал житель Старого Оскола 1984 года рождения. По словам его родственника, он сейчас может находиться на лечении в Москве.
«Знаем, что из горящего здания выходил самостоятельно. Медики оказали помощь, был ожог обеих рук и очень сильное отравление угарным газом», — рассказывает (как он представился) дядя пострадавшего.
Родственники переживают и хотят узнать о состоянии старооскольца.
9 января в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике «Куриное царство», принадлежащей ГК «Черкизово», произошёл крупный пожар на 5 тысяч квадратных метров. Возгорание охватило два корпуса, в одном из которых находились птицы. По предварительным данным, возможной причиной стала неисправность проводки. Версия о том, что причиной пожара была атака беспилотника, не подтверждалась.
Пострадал один сотрудник. Прокуратура проводит проверку.