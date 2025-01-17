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Posted 17 января, 09:17

Published 17 января, 09:17

Modified 17 января, 09:19

Updated 17 января, 09:19

В некоторых районах Курской области запрещено продавать алкоголь из-за режима КТО

Предпринимателей в приграничье оштрафовали за продажу алкоголя при режиме КТО

17 января 2025, 09:17
Фото: Изображение Midjourney. В некоторых районах Курской области запрещено продавать алкоголь из-за режима КТО

В Курской области двоих ИП наказали из-за спиртного в приграничье

Сюжет
Алкоголь
Суд решил, что они нарушили запрет, поэтому должны заплатить штраф. Нарушение зафиксировали в октябре 2024 года.

В Обоянском районе Курской области мировой суд рассмотрел дела предпринимателей, которые в октябре 2024 года продавали алкоголь в посёлке Пасечный и городе Обояни. На тот момент продажа спиртного была запрещена в районах, где действовал режим контртеррористической операции (КТО).

Обвиняемые не пришли на заседания, но суд всё равно признал их виновными в административных нарушениях. Каждому из них был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщают «Курские известия».

Напомним, что в Курской области на фоне режима КТО продажа алкоголя была полностью запрещена в Обоянском, Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах и Льгове. Однако запрет спиртного при КТО законом не предусмотрен, и каждое региональное правительство принимает решения самостоятельно.

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#Анна Селищева#Общество#Алкоголь#Курская область#Суд#Приграничье#Режим КТО
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