Предпринимателей в приграничье оштрафовали за продажу алкоголя при режиме КТО

Напомним, что в Курской области на фоне режима КТО продажа алкоголя была полностью запрещена в Обоянском, Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах и Льгове. Однако запрет спиртного при КТО законом не предусмотрен, и каждое региональное правительство принимает решения самостоятельно.