Предпринимателей в приграничье оштрафовали за продажу алкоголя при режиме КТО

Posted 17 января, 09:17
Published 17 января, 09:17
Modified 17 января, 09:19
Updated 17 января, 09:19
В Обоянском районе Курской области мировой суд рассмотрел дела предпринимателей, которые в октябре 2024 года продавали алкоголь в посёлке Пасечный и городе Обояни. На тот момент продажа спиртного была запрещена в районах, где действовал режим контртеррористической операции (КТО).
Обвиняемые не пришли на заседания, но суд всё равно признал их виновными в административных нарушениях. Каждому из них был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщают «Курские известия».
Напомним, что в Курской области на фоне режима КТО продажа алкоголя была полностью запрещена в Обоянском, Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах и Льгове. Однако запрет спиртного при КТО законом не предусмотрен, и каждое региональное правительство принимает решения самостоятельно.