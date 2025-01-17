«Плохую поговорку придумали»: Гладков — о «заколдованном» белгородском муниципалитете

Posted 17 января, 08:20
Published 17 января, 08:20
Modified 17 января, 08:26
Updated 17 января, 08:26
Жители Красненского района приглашают губернатора посетить их муниципалитет. Они считают, что у них накопилось много проблем, которые необходимо решить: в учреждениях культуры и образования — в первую очередь. Там наблюдаются сокращение сотрудников, «чёрные дела» бухгалтеров и другие нарушения, утверждают белгородцы.
Губернатор отметил, что неоднократно собирался посетить муниципалитет, но каждый раз мешали какие-то обстоятельства. Тем не менее он пообещал обязательно приехать в район, пообщаться с жителями и узнать о существующих проблемах.
«Если честно, наверное, раз 10 за последние полтора года собирался в Красненский район, составляли план поездки. Но это какой-то заколдованный круг: выезжаем, но случается чрезвычайное происшествие, обстрел, большие последствия. И вот так, по-моему, раз 10. Я уже в последнее время планировать перестал, потому что боюсь — действительно, какой-то заколдованный круг. И это стало уже плохой поговоркой в правительстве», — заявил Гладков.