«Плохую поговорку придумали»: Гладков — о «заколдованном» белгородском муниципалитете

Жители Красненского района приглашают губернатора посетить их муниципалитет. Они считают, что у них накопилось много проблем, которые необходимо решить: в учреждениях культуры и образования — в первую очередь. Там наблюдаются сокращение сотрудников, «чёрные дела» бухгалтеров и другие нарушения, утверждают белгородцы.