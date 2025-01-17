bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 11:46

Published 17 января, 11:46

Modified 17 января, 11:46

Updated 17 января, 11:46

Александр Лоренц с другими чиновниками на встрече с «Барсом»

Опыт получен? Спустя два месяца замгубернатора вернулся из отряда «Барс-Белгород»

17 января 2025, 11:46
Фото: личная страница Галины Руденко. Александр Лоренц с другими чиновниками на встрече с «Барсом»

Замгубернатора Лоренц вернулся из «Барса» в белгородское правительство

Сюжет
Новости Белгорода
Ещё один чиновник, пробывший в рядах «Барса», дольше всех, вернулся на работу в правительство области. Но когда именно, неизвестно.

Заместитель губернатора приграничного региона Александр Лоренц вернулся к своим прежним обязанностям в областном правительстве. До этого он около двух месяцев провёл в батальоне «Барс-Белгород».

При этом неизвестно, когда именно Лоренц вернулся из отряда в правительство. Но уже сегодня, 17 января, он присутствовал на выборах мэра Белгорода. Тогда же он зачитал письмо от губернатора, в котором тот попросил комиссию выбрать в качестве главы городской администрации Валентина Демидова.

Кроме того, 11 января Лоренц присутствовал и на встрече с участниками отряда «Барс», но уже не в качестве бойца, а в качестве чиновника. О его участии в собрании сообщила глава Красногвардейского района Галина Руденко.

Напомним, что о решении Лоренца вступить в батальон стало известно 11 октября. При этом о его скором возвращении в правительство писали ещё в начале декабря.

Ещё один заместитель Гладкова вернётся из отряда «Барс-Белгород» через неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?Ещё один зам Гладкова ушёл в отряд «Барс-Белгород»Депутаты согласовали Лоренца на должность замгубернатора Белгородской области
#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Чиновник#Белгород#Барс#Александр Лоренц#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика