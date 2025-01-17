Опыт получен? Спустя два месяца замгубернатора вернулся из отряда «Барс-Белгород»

При этом неизвестно, когда именно Лоренц вернулся из отряда в правительство. Но уже сегодня, 17 января, он присутствовал на выборах мэра Белгорода. Тогда же он зачитал письмо от губернатора, в котором тот попросил комиссию выбрать в качестве главы городской администрации Валентина Демидова.