Опыт получен? Спустя два месяца замгубернатора вернулся из отряда «Барс-Белгород»

Posted 17 января, 11:46
Published 17 января, 11:46
Modified 17 января, 11:46
Updated 17 января, 11:46
Заместитель губернатора приграничного региона Александр Лоренц вернулся к своим прежним обязанностям в областном правительстве. До этого он около двух месяцев провёл в батальоне «Барс-Белгород».
При этом неизвестно, когда именно Лоренц вернулся из отряда в правительство. Но уже сегодня, 17 января, он присутствовал на выборах мэра Белгорода. Тогда же он зачитал письмо от губернатора, в котором тот попросил комиссию выбрать в качестве главы городской администрации Валентина Демидова.
Кроме того, 11 января Лоренц присутствовал и на встрече с участниками отряда «Барс», но уже не в качестве бойца, а в качестве чиновника. О его участии в собрании сообщила глава Красногвардейского района Галина Руденко.
Напомним, что о решении Лоренца вступить в батальон стало известно 11 октября. При этом о его скором возвращении в правительство писали ещё в начале декабря.