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Posted 17 января, 15:56

Published 17 января, 15:56

Modified 17 января, 16:00

Updated 17 января, 16:00

На премьеру сериала о жизни и бизнесе «Минута тишины» пришли звезды ТВ и кино

На премьеру сериала о жизни и бизнесе «Минута тишины» пришли звезды ТВ и кино

17 января 2025, 15:56
Фото: Александр Мурашкин.
Вчера в кинотеатре «Пионер» прошла премьера проекта «Минута тишины». Картина будет транслироваться на Первом канале с 20 января.

Проект был презентован генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, основателем «Интерроса» Владимиром Потаниным и съемочной группой киноленты во главе с продюсером Игорем Толстуновым.

В драматической детективной кинокартине «Минута тишины» — десять серий, в основу которых легли реальные истории из мира большого бизнеса.

Центральный сюжет разворачивается вокруг предпринимателя Валерия Королева, роль которого исполняет Евгений Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане был обнаружен человек с амнезией. Вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) герой ищет спасения от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и для чего прибыл в Наристан. Об этом сообщает ТАСС.

Над сериалом работал режиссер Илья Шеховцов. Автором сценария стал Илья Тилькин. В ролях ключевых героев картины зрители увидят Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, а также Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. Знаменитый хоккеист Александр Овечкин исполнил в фильме роль самого себя.

По словам Ильи Шеховцова, «Минута тишины» повествует о выборе, о шансе и о жизни человека, разделившейся на до и после той самой «минуты тишины». Всего за 60 секунд у главного героя происходит переоценка привычной ему системы ценностей.

«В первую очередь это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», — рассказал исполнитель главной роли Евгений Цыганов.

По словам актера Сергея Газарова, людям часто свойственно замечать некие исключения на нижнем слое восприятия, а в общем мир финансов подразумевает действия и развитие. «И именно реальный верхний слой бизнесменов мы постарались отобразить», — заключил он.

Согласно заявлению Владимира Потанина, в России сильно недооценивается профессия бизнесмена, несмотря на то, что предприниматели, наряду с врачами, учителями, металлургами и космонавтами, вносят значительный вклад в развитие страны, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для трудящихся граждан. Они способствуют конкурентному росту зарплат, предоставляя при этом новые социальные лифты.

Журналисты отметили присутствие на премьере многих знаменитостей — Валдиса Пельша, Светланы Зейналовой, Арины Шараповой, Натальи Швец, Ангелины Поплавской, Дмитрия Муляра, Аристарха Венеса, Анастасии Орловой, Софьи Эрнст и других.

#Общество
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