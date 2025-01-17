На премьеру сериала о жизни и бизнесе «Минута тишины» пришли звезды ТВ и кино

Центральный сюжет разворачивается вокруг предпринимателя Валерия Королева, роль которого исполняет Евгений Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане был обнаружен человек с амнезией. Вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) герой ищет спасения от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и для чего прибыл в Наристан. Об этом сообщает ТАСС.