На премьеру сериала о жизни и бизнесе «Минута тишины» пришли звезды ТВ и кино

Posted 17 января, 15:56
Published 17 января, 15:56
Modified 17 января, 16:00
Updated 17 января, 16:00
Проект был презентован генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, основателем «Интерроса» Владимиром Потаниным и съемочной группой киноленты во главе с продюсером Игорем Толстуновым.
В драматической детективной кинокартине «Минута тишины» — десять серий, в основу которых легли реальные истории из мира большого бизнеса.
Центральный сюжет разворачивается вокруг предпринимателя Валерия Королева, роль которого исполняет Евгений Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане был обнаружен человек с амнезией. Вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман) герой ищет спасения от преследований спецслужб, попутно пытаясь выяснить, кто он и для чего прибыл в Наристан. Об этом сообщает ТАСС.
Над сериалом работал режиссер Илья Шеховцов. Автором сценария стал Илья Тилькин. В ролях ключевых героев картины зрители увидят Сергея Газарова, Андрея Смирнова, Артема Ткаченко, а также Марию Мацель, Владислава Тирона, Павла Ворожцова, Романа Мадянова. Знаменитый хоккеист Александр Овечкин исполнил в фильме роль самого себя.
По словам Ильи Шеховцова, «Минута тишины» повествует о выборе, о шансе и о жизни человека, разделившейся на до и после той самой «минуты тишины». Всего за 60 секунд у главного героя происходит переоценка привычной ему системы ценностей.
«В первую очередь это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», — рассказал исполнитель главной роли Евгений Цыганов.
По словам актера Сергея Газарова, людям часто свойственно замечать некие исключения на нижнем слое восприятия, а в общем мир финансов подразумевает действия и развитие. «И именно реальный верхний слой бизнесменов мы постарались отобразить», — заключил он.
Согласно заявлению Владимира Потанина, в России сильно недооценивается профессия бизнесмена, несмотря на то, что предприниматели, наряду с врачами, учителями, металлургами и космонавтами, вносят значительный вклад в развитие страны, создавая новые рабочие места и открывая новые возможности для трудящихся граждан. Они способствуют конкурентному росту зарплат, предоставляя при этом новые социальные лифты.
Журналисты отметили присутствие на премьере многих знаменитостей — Валдиса Пельша, Светланы Зейналовой, Арины Шараповой, Натальи Швец, Ангелины Поплавской, Дмитрия Муляра, Аристарха Венеса, Анастасии Орловой, Софьи Эрнст и других.