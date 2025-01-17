На кого работал задержанный недавно в Белгороде адвокат Уколов?

Posted 17 января, 07:57
Published 17 января, 07:57
Modified 17 января, 07:57
Updated 17 января, 07:57
Несколько дней назад стало известно об аресте белгородского адвоката местной коллегии Алексея Уколова. По версии следствия, 45-летний мужчина предложил супруге своего клиента повлиять на смягчение приговора, хотя и знал, что это нереально. Женщина согласилась на передачу 1 млн рублей.
О преступлении стало известно правоохранительным органам, поэтому его задержали, а деньги изъяли. Адвоката, который уже успел признать свою вину, заключили под стражу минимум до 12 марта.
Как узнал «Фонарь», Уколов пытался повлиять на смягчение приговора Геннадию Володовскому — специалисту Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Ранее его задержали за передачу взятки в 2,3 млн рублей.
Вчера стало известно, что чиновника признали виновным в совершении преступления. Его оштрафовали на 2,7 млн рублей, а также запретили занимать любые государственные должности. Приговор уже вступил в законную силу.
Делом чиновника занимался задержанный за получение взятки адвокат Алексей Уколов. Изначально мужчина пытался сбежать от силовиков, но позднее решил с ними сотрудничать.