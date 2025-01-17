На кого работал задержанный недавно в Белгороде адвокат Уколов?

Несколько дней назад стало известно об аресте белгородского адвоката местной коллегии Алексея Уколова. По версии следствия, 45-летний мужчина предложил супруге своего клиента повлиять на смягчение приговора, хотя и знал, что это нереально. Женщина согласилась на передачу 1 млн рублей.