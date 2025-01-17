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Posted 17 января, 07:57

Published 17 января, 07:57

Modified 17 января, 07:57

Updated 17 января, 07:57

Адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

На кого работал задержанный недавно в Белгороде адвокат Уколов?

17 января 2025, 07:57
Фото: Изображение Midjourney. Адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

Белгородские журналисты выяснили, кого защищал задержанный адвокат Уколов

Сюжет
Уголовное дело
Белгородский адвокат за деньги пообещал «повлиять» на дело своего клиента. Последним был чиновник Фонда ЖКХ, которому недавно вынесли приговор.

Несколько дней назад стало известно об аресте белгородского адвоката местной коллегии Алексея Уколова. По версии следствия, 45-летний мужчина предложил супруге своего клиента повлиять на смягчение приговора, хотя и знал, что это нереально. Женщина согласилась на передачу 1 млн рублей.

О преступлении стало известно правоохранительным органам, поэтому его задержали, а деньги изъяли. Адвоката, который уже успел признать свою вину, заключили под стражу минимум до 12 марта.

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Как узнал «Фонарь», Уколов пытался повлиять на смягчение приговора Геннадию Володовскому — специалисту Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Ранее его задержали за передачу взятки в 2,3 млн рублей.

Вчера стало известно, что чиновника признали виновным в совершении преступления. Его оштрафовали на 2,7 млн рублей, а также запретили занимать любые государственные должности. Приговор уже вступил в законную силу.

Делом чиновника занимался задержанный за получение взятки адвокат Алексей Уколов. Изначально мужчина пытался сбежать от силовиков, но позднее решил с ними сотрудничать.

Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки
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#Александра Склярова#Белгородская область#Уголовное дело#Задержание#Белгород#Адвокат
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