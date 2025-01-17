Меньше, чем от обстрелов? Сколько белгородцев погибли и пострадали в ДТП в 2024 году

Posted 17 января, 15:03
Published 17 января, 15:03
Modified 17 января, 15:03
Updated 17 января, 15:03
В Белгородской области за 2024 год зарегистрировано 1170 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 177 человек, а 1562 получили различные травмы. Основными причинами ДТП остаются несоблюдение скорости, неправильная очерёдность проезда, нарушения правил со стороны пешеходов и выезды на встречную полосу.
К самым опасным видам аварий относят столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и съезды с дороги, сообщили в белгородской Госавтоинспекции.
Напомним, что за новогодние праздники 2025 года в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 4049 нарушений ПДД. Среди них 146 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, а 470 пешеходов нарушили правила перехода дороги. Частыми нарушениями стали выезды на встречную полосу, чрезмерная тонировка и нарушение правил перевозки детей.
Недавно в Алексеевке на железнодорожном переезде 36-летний водитель «Приоры» проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с маневровым тепловозом. Мужчина умер в больнице.
В начале года в Карелии перевернулся пассажирский автобус с жителями Белгородской области. Травмы получили пятеро белгородцев, в том числе несовершеннолетняя. Двое пострадавших продолжают лечение в регионе: один находится в стационаре, другой — на амбулаторном лечении. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Число погибших в ДТП за год в Белгородской области оказалось выше, чем количество жертв обстрелов ВСУ за два года. С 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года от ударов со стороны Украины в регионе погибло 92 человека, включая детей. К апрелю 2024 года это число возросло до 120.