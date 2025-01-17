Меньше, чем от обстрелов? Сколько белгородцев погибли и пострадали в ДТП в 2024 году

Число погибших в ДТП за год в Белгородской области оказалось выше, чем количество жертв обстрелов ВСУ за два года. С 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года от ударов со стороны Украины в регионе погибло 92 человека, включая детей. К апрелю 2024 года это число возросло до 120.