Медиалаборатория Gigarama получила награду за вклад в освещение истории БАМа

Posted 17 января, 15:05
Published 17 января, 15:05
Modified 17 января, 15:06
Updated 17 января, 15:06
Награду от имени президента РФ вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в главном офисе компании в Москве.
Gigarama совместно с «Российскими железными дорогами» создала масштабный мультимедийный проект, который посвящен полувековому юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Благодаря интерактивным механикам пользователи могут в формате виртуального путешествия пройти всю трассу — от Тайшета до Ванинского порта, узнать об истории ключевых инфраструктурных объектов и увидеть их. Проект, запущенный 5 июля прошлого года, сразу же вызвал интерес пользователей как из России, так и из других государств.
Генеральный директор Gigarama Марат Сайченко отметил, что данный проект стал для команды нетипичным вызовом. По его словам, мультимедийный проект о БАМе — это не просто цифровая экскурсия. Его создатели хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Данную работу Сайченко назвал историей о людях, которые строили эту уникальную дорогу и продолжают работать над ее развитием.
Строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1974 году. В нём принимало участие два миллиона человек со всего СССР. Сегодня БАМ является важной транспортной артерией России. Дорога протяженностью почти 4,3 тысячи километров связывает Сибирь с Тихим океаном и является стратегическим маршрутом для перевозки пассажиров и грузов.
Гендиректор ОАО «РЖД» подчеркнул, что медиапроекты, подобные тем, что создает Gigarama, помогают в сохранении исторической памяти и её передаче будущим поколениям. Он отметил, что БАМ является символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Белозёров добавил, что такие проекты, как «БАМ — дорога в будущее», позволяют показать молодёжи, насколько важен вклад предков в развитие страны.
Награждение Gigarama стало признанием значимости цифровых проектов для популяризации российской истории и культуры.