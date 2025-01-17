Медиалаборатория Gigarama получила награду за вклад в освещение истории БАМа

Генеральный директор Gigarama Марат Сайченко отметил, что данный проект стал для команды нетипичным вызовом. По его словам, мультимедийный проект о БАМе — это не просто цифровая экскурсия. Его создатели хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Данную работу Сайченко назвал историей о людях, которые строили эту уникальную дорогу и продолжают работать над ее развитием.