bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 15:05

Published 17 января, 15:05

Modified 17 января, 15:06

Updated 17 января, 15:06

Медиалаборатория Gigarama получила награду за вклад в освещение истории БАМа

Медиалаборатория Gigarama получила награду за вклад в освещение истории БАМа

17 января 2025, 15:05
Фото: gigaramaofficial.
В январе текущего года медиалаборатория Gigarama (News Media Holding) была отмечена медалью «50 лет БАМу» за значительный вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали.

Награду от имени президента РФ вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в главном офисе компании в Москве.

Gigarama совместно с «Российскими железными дорогами» создала масштабный мультимедийный проект, который посвящен полувековому юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Благодаря интерактивным механикам пользователи могут в формате виртуального путешествия пройти всю трассу — от Тайшета до Ванинского порта, узнать об истории ключевых инфраструктурных объектов и увидеть их. Проект, запущенный 5 июля прошлого года, сразу же вызвал интерес пользователей как из России, так и из других государств.

Генеральный директор Gigarama Марат Сайченко отметил, что данный проект стал для команды нетипичным вызовом. По его словам, мультимедийный проект о БАМе — это не просто цифровая экскурсия. Его создатели хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Данную работу Сайченко назвал историей о людях, которые строили эту уникальную дорогу и продолжают работать над ее развитием.

Строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1974 году. В нём принимало участие два миллиона человек со всего СССР. Сегодня БАМ является важной транспортной артерией России. Дорога протяженностью почти 4,3 тысячи километров связывает Сибирь с Тихим океаном и является стратегическим маршрутом для перевозки пассажиров и грузов.

Гендиректор ОАО «РЖД» подчеркнул, что медиапроекты, подобные тем, что создает Gigarama, помогают в сохранении исторической памяти и её передаче будущим поколениям. Он отметил, что БАМ является символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Белозёров добавил, что такие проекты, как «БАМ — дорога в будущее», позволяют показать молодёжи, насколько важен вклад предков в развитие страны.

Награждение Gigarama стало признанием значимости цифровых проектов для популяризации российской истории и культуры.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика