Ленинградца, последовавшего за террористами, поймали в белгородском приграничье

Posted 17 января, 09:50
Published 17 января, 09:50
Modified 17 января, 09:50
Updated 17 января, 09:50
По данным ФСБ, 23-летний уроженец города Кириши в Ленинградской области хотел вступить в ряды военизированного объединения ВСУ, которое на территории России признали террористическим.
Для этого он связался с членами организации и планировал незаконно пересечь границу с Украиной, минуя пункты пропуска, чтобы участвовать в СВО на её стороне. Но его удалось вовремя задержать.
В отношении него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, статьи 275 («Государственная измена») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.