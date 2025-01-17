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Posted 17 января, 09:50

Published 17 января, 09:50

Modified 17 января, 09:50

Updated 17 января, 09:50

Ленинградца, последовавшего за террористами, поймали в белгородском приграничье

Ленинградца, последовавшего за террористами, поймали в белгородском приграничье

17 января 2025, 09:50
Фото: 1MI.
Мужчина связался с запрещённой на территории РФ организацией, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему грозит пожизненный срок в колонии.

По данным ФСБ, 23-летний уроженец города Кириши в Ленинградской области хотел вступить в ряды военизированного объединения ВСУ, которое на территории России признали террористическим.

Для этого он связался с членами организации и планировал незаконно пересечь границу с Украиной, минуя пункты пропуска, чтобы участвовать в СВО на её стороне. Но его удалось вовремя задержать.

В отношении него возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, статьи 275 («Государственная измена») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Ленинградская область#Государственная граница#Белгород#Госизмена#Пожизненное заключение
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