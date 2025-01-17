Куташова попрощалась с жителями Белгородского района, но не раскрыла новую должность

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова объявила об уходе с должности. В своём Telegram-канале она поблагодарила земляков за поддержку и сотрудничество, отметив, что завершает работу в районе ради новых профессиональных задач. Однако о своей новой должности Куташова пока не сообщила.