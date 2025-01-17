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Posted 17 января, 14:19

Published 17 января, 14:19

Modified 17 января, 14:21

Updated 17 января, 14:21

Анна Куташова и Татьяна Круглякова

Куташова попрощалась с жителями Белгородского района, но не раскрыла новую должность

17 января 2025, 14:19
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой. Анна Куташова и Татьяна Круглякова

Анна Куташова завершает работу на посту главы Белгородского района

Сюжет
Кадровые перестановки
Анна Куташова покидает пост главы. Её вероятная сменщица Татьяна Круглякова, судя по фотографиям, уже на месте.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова объявила об уходе с должности. В своём Telegram-канале она поблагодарила земляков за поддержку и сотрудничество, отметив, что завершает работу в районе ради новых профессиональных задач. Однако о своей новой должности Куташова пока не сообщила.

На посту главы администрации её, вероятно, сменит Татьяна Круглякова. Ранее губернатор рекомендовал ей перейти на работу в Белгородский район. Круглякова с 2017 года до января 2025 года возглавляла Чернянский район.

Напомним, что 15 января стало известно о том, что Анна Куташова, возглавлявшая Белгородский район с осени 2023 года, может покинуть пост. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ей предложена более высокая должность в региональном правительстве.

С каких кадровых перестановок в белгородском правительстве начался 2025 год?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Политика#Белгородский район#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Анна Куташова#Татьяна Круглякова
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