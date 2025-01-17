Куташова попрощалась с жителями Белгородского района, но не раскрыла новую должность

Posted 17 января, 14:19
Published 17 января, 14:19
Modified 17 января, 14:21
Updated 17 января, 14:21
Глава администрации Белгородского района Анна Куташова объявила об уходе с должности. В своём Telegram-канале она поблагодарила земляков за поддержку и сотрудничество, отметив, что завершает работу в районе ради новых профессиональных задач. Однако о своей новой должности Куташова пока не сообщила.
На посту главы администрации её, вероятно, сменит Татьяна Круглякова. Ранее губернатор рекомендовал ей перейти на работу в Белгородский район. Круглякова с 2017 года до января 2025 года возглавляла Чернянский район.
Напомним, что 15 января стало известно о том, что Анна Куташова, возглавлявшая Белгородский район с осени 2023 года, может покинуть пост. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ей предложена более высокая должность в региональном правительстве.