Крепких морозов ожидать не стоит: какой будет погода в сочельник и на Крещение?

На Крещение, 19 января, облачность сохранится, но существенных осадков не прогнозируется. Ночью возможен небольшой снег. Скорость ветра будет от 9 до 14 м/с. Температурные колебания в пределах области составят от -4 °С до +1 °С ночью и от -2 °С до +3 °С днём. В Белгороде будет от -3 °С до +4 °С.