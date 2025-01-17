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Posted 17 января, 13:50

Published 17 января, 13:50

Modified 17 января, 13:50

Updated 17 января, 13:50

Крещенские купания пройдут без морозов

Крепких морозов ожидать не стоит: какой будет погода в сочельник и на Крещение?

17 января 2025, 13:50
Фото: 1MI. Крещенские купания пройдут без морозов

В выходные в Белгородской области температура опустится только до -4 °C

Сюжет
Погода
Праздник Крещение обычно ассоциируется с суровыми морозами, но в этом году их не будет. Температура не опустится ниже -4 °C, а днём вообще возможен «плюс».

В Белгородской области праздничные выходные морозными не будут. Температура останется умеренной.

В субботу, 18 января, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до -1 °С, днём ожидается до +4 °С.

В Белгороде в первый выходной столбики термометров покажут от -1 °С до +1 °С в ночные часы, а днём температура составит +1…+3 °С. Также на дорогах местами будет наблюдаться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно осторожными. Ветер западной четверти может достигать 14 м/с.

На Крещение, 19 января, облачность сохранится, но существенных осадков не прогнозируется. Ночью возможен небольшой снег. Скорость ветра будет от 9 до 14 м/с. Температурные колебания в пределах области составят от -4 °С до +1 °С ночью и от -2 °С до +3 °С днём. В Белгороде будет от -3 °С до +4 °С.

В одном из районов Белгородской области отказались от купаний на Крещение
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Крещение#Сочельник#Белгород
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