Крепких морозов ожидать не стоит: какой будет погода в сочельник и на Крещение?

Posted 17 января, 13:50
Published 17 января, 13:50
Modified 17 января, 13:50
Updated 17 января, 13:50
В Белгородской области праздничные выходные морозными не будут. Температура останется умеренной.
В субботу, 18 января, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до -1 °С, днём ожидается до +4 °С.
В Белгороде в первый выходной столбики термометров покажут от -1 °С до +1 °С в ночные часы, а днём температура составит +1…+3 °С. Также на дорогах местами будет наблюдаться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно осторожными. Ветер западной четверти может достигать 14 м/с.
На Крещение, 19 января, облачность сохранится, но существенных осадков не прогнозируется. Ночью возможен небольшой снег. Скорость ветра будет от 9 до 14 м/с. Температурные колебания в пределах области составят от -4 °С до +1 °С ночью и от -2 °С до +3 °С днём. В Белгороде будет от -3 °С до +4 °С.