Кошке, вывезенной из зоны СВО на танке, ищут семью среди белгородцев

Posted 17 января, 14:15
Published 17 января, 14:15
Modified 17 января, 14:15
Updated 17 января, 14:15
В августе этого года потерявшаяся кошка вышла навстречу к военным. С тех пор она от них не отходила: боец по имени Егор ухаживал за животным, дал ей имя Ману и хотел забрать домой, но некоторое время назад погиб. Перед этим он попросил своих товарищей, чтобы они нашли любимице новую семью.
Сотрудники одного приюта согласились забрать животного на передержку, однако для начала её нужно было вывезти из зоны СВО — сделать это решили на танке.
Кошку поместили в картонную коробку с дырками для воздуха, а для надёжности обмотали временный «дом» скотчем. Таким образом Ману везли сначала на танке, потом на машинах с двумя пересадками. Сейчас кошка уже в Белгороде и ждёт своих новых хозяев.
Известно, что кошке около двух лет и, судя по всему, она ничем не болеет. Питомец не только очень ласковый, но и разговорчивый.