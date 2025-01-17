Кошке, вывезенной из зоны СВО на танке, ищут семью среди белгородцев

В августе этого года потерявшаяся кошка вышла навстречу к военным. С тех пор она от них не отходила: боец по имени Егор ухаживал за животным, дал ей имя Ману и хотел забрать домой, но некоторое время назад погиб. Перед этим он попросил своих товарищей, чтобы они нашли любимице новую семью.