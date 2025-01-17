Как гадать на Крещение в 2025 году: советы и ритуалы

Вечером, когда на небе появляется первая звезда, надо взять лист бумаги и ручку. Нарисуйте пятиконечную звезду и в каждом углу впишите по одному желанию — всего их должно быть пять. Во время записи визуализируйте, что каждое ваше желание уже сбыто. Например, если хотите забеременеть, представьте себя с животом и ощутите радость от будущего материнства. После того, как все желания будут записаны, возьмите иголку и нитку, вденьте нить в иголку и представьте, что в руках у вас маятник. Зафиксируйте иголку по центру и наблюдайте за её движением. Направление, в котором она отклонится, укажет на то, что сбудется в ближайшее время.