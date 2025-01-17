«Из Белгорода уезжать не планирует»: Сергея Фуглаева выпустили из колонии по УДО

Posted 17 января, 07:21
Published 17 января, 07:21
Modified 17 января, 07:23
Updated 17 января, 07:23
Предпринимателя и экс-депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева выпустили по условно-досрочному освобождению. Адвокат Андрей Родинов заверил, что его клиент не собирается уезжать из города и хочет продолжить заниматься общественной деятельностью, пишет «Фонарь».
Решение об УДО изначально принял Алексеевский районный суд. При рассмотрении 15 января Белгородский областной суд оставил его без изменения.
Выход по УДО стал возможным благодаря «хорошему поведению» Сергею Фуглаева, заявил адвокат.
Сергея Фуглаева и его брата Анатолия Фуглаева задержали ещё в 2020 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В 2023 году Сергея Фуглаева признали виновным. Октябрьский районный суд приговорил его к 5,5 года колонии и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом был учтён срок нахождения Фуглаева-младшего под стражей до вынесения приговора — расчёт вёлся как день за полтора.
Наказание Фуглаев отбывал в исправительной колонии в Алексеевке. Сообщалось, что там он освоил профессию загрузчика-выгрузчика второго разряда.