«Из Белгорода уезжать не планирует»: Сергея Фуглаева выпустили из колонии по УДО

В 2023 году Сергея Фуглаева признали виновным. Октябрьский районный суд приговорил его к 5,5 года колонии и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом был учтён срок нахождения Фуглаева-младшего под стражей до вынесения приговора — расчёт вёлся как день за полтора.