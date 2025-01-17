Холдинг «Приосколье» может сменить владельца

Posted 17 января, 06:53
Published 17 января, 06:53
Modified 17 января, 06:55
Updated 17 января, 06:55
Крупный российский производитель курятины, холдинг «Приосколье», может быть продан «Агрокомплексу» Александра Ткачёва. Оценочная стоимость бизнеса составляет около 50 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».
Однако сделка может столкнуться с трудностями, поскольку основатель компании Геннадий Бобрицкий сейчас находится в розыске.
Официальных комментариев от «Приосколья» и «Агрокомплекса» пока не поступало.
Компания «Приосколье» была основана в 2003 году Геннадием Бобрицким с помощью экс-губернатора Евгения Савченко на базе обанкротившейся птицефабрики. Сегодня это один из лидеров российского рынка. Бизнес развивался стремительно, приобретая активы и создавая дочерние предприятия в разных регионах страны. Холдинг включает четыре мясоперерабатывающих завода и 16 откормочных площадок, способных производить 430 тысяч тонн мяса в год.
Геннадий Бобрицкий покинул пост генерального директора УК «Приосколье» в 2023 году. Его заменой стала Наталья Коломыцева, ранее занимавшая должность исполнительного директора по правовому обеспечению компании.
В 2023 году выручка компании выросла до 57,1 миллиарда рублей, увеличившись на 25%. Чистая прибыль достигла 15,5 миллиарда рублей, показав шестикратный рост.
Из-за проблем с законом основатель холдинга объявлен в розыск.