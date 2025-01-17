Холдинг «Приосколье» может сменить владельца

Компания «Приосколье» была основана в 2003 году Геннадием Бобрицким с помощью экс-губернатора Евгения Савченко на базе обанкротившейся птицефабрики. Сегодня это один из лидеров российского рынка. Бизнес развивался стремительно, приобретая активы и создавая дочерние предприятия в разных регионах страны. Холдинг включает четыре мясоперерабатывающих завода и 16 откормочных площадок, способных производить 430 тысяч тонн мяса в год.