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Posted 17 января, 06:53

Published 17 января, 06:53

Modified 17 января, 06:55

Updated 17 января, 06:55

Холдинг «Приосколье» занимается мясом птицы

Холдинг «Приосколье» может сменить владельца

17 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Холдинг «Приосколье» занимается мясом птицы
Сюжет
Белгородский бизнес
Холдинг «Приосколье» может перейти к новым владельцам. Компанию Геннадия Бобрицкого оценили в 50 млрд рублей.

Крупный российский производитель курятины, холдинг «Приосколье», может быть продан «Агрокомплексу» Александра Ткачёва. Оценочная стоимость бизнеса составляет около 50 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

Однако сделка может столкнуться с трудностями, поскольку основатель компании Геннадий Бобрицкий сейчас находится в розыске.

Официальных комментариев от «Приосколья» и «Агрокомплекса» пока не поступало.

Компания «Приосколье» была основана в 2003 году Геннадием Бобрицким с помощью экс-губернатора Евгения Савченко на базе обанкротившейся птицефабрики. Сегодня это один из лидеров российского рынка. Бизнес развивался стремительно, приобретая активы и создавая дочерние предприятия в разных регионах страны. Холдинг включает четыре мясоперерабатывающих завода и 16 откормочных площадок, способных производить 430 тысяч тонн мяса в год.

Геннадий Бобрицкий покинул пост генерального директора УК «Приосколье» в 2023 году. Его заменой стала Наталья Коломыцева, ранее занимавшая должность исполнительного директора по правовому обеспечению компании.

В 2023 году выручка компании выросла до 57,1 миллиарда рублей, увеличившись на 25%. Чистая прибыль достигла 15,5 миллиарда рублей, показав шестикратный рост.

Из-за проблем с законом основатель холдинга объявлен в розыск.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Бизнес#Приосколье#Белгород#Геннадий бобрицкий#Белгородский бизнес
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