Гладков: за прошлый год в санатории отправили в 10 раз больше детей, чем обычно

Posted 17 января, 10:06
Published 17 января, 10:06
Modified 17 января, 10:08
Updated 17 января, 10:08
За прошедший год в международном детском центре (МДЦ) отдохнули примерно 1500 юных белгородцев. Это осуществилось благодаря инициативе главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова.
В социальных сетях губернатора прозвучал вопрос от одной из белгородок о квотах на путёвки в МДЦ «Артек». Оказалось, что такая квота есть — она рассчитана на 150 человек. В минувшем же году её просто повысили до 1500 человек — в 10 раз.
Вячеслав Гладков также отметил, что приграничному региону принадлежит один из выдающихся круглогодовых санаториев для детей — «Бригантина „Белогорье“», расположенный в Крыму. Раз в две недели там могут принимать на отдых сразу 277 детей.
Глава региона заключил, что дети могут не только отдохнуть в этих учреждениях от обстрелов, но и продолжить учёбу в очном формате.