Гладков: за прошлый год в санатории отправили в 10 раз больше детей, чем обычно

В социальных сетях губернатора прозвучал вопрос от одной из белгородок о квотах на путёвки в МДЦ «Артек». Оказалось, что такая квота есть — она рассчитана на 150 человек. В минувшем же году её просто повысили до 1500 человек — в 10 раз.