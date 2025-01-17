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Posted 17 января, 10:06

Published 17 января, 10:06

Modified 17 января, 10:08

Updated 17 января, 10:08

Гладков: за прошлый год в санатории отправили в 10 раз больше детей, чем обычно

Гладков: за прошлый год в санатории отправили в 10 раз больше детей, чем обычно

17 января 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
В прошлом году в детские лагеря удалось отправить в 10 раз больше белгородцев, чем в спокойное для региона время. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

За прошедший год в международном детском центре (МДЦ) отдохнули примерно 1500 юных белгородцев. Это осуществилось благодаря инициативе главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова.

В социальных сетях губернатора прозвучал вопрос от одной из белгородок о квотах на путёвки в МДЦ «Артек». Оказалось, что такая квота есть — она рассчитана на 150 человек. В минувшем же году её просто повысили до 1500 человек — в 10 раз.

Вячеслав Гладков также отметил, что приграничному региону принадлежит один из выдающихся круглогодовых санаториев для детей — «Бригантина „Белогорье“», расположенный в Крыму. Раз в две недели там могут принимать на отдых сразу 277 детей.

Глава региона заключил, что дети могут не только отдохнуть в этих учреждениях от обстрелов, но и продолжить учёбу в очном формате.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Детский лагерь#Лагерь#Квота#Белгород#Вячеслав Гладков#Санатории#Хорошие новости
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