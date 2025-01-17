Гамбургеры ещё вреднее, чем вы думали: мнение врача-онколога

Витамин D играет ключевую роль в поддержании иммунитета и здоровья костей, особенно в холодное время года, когда его уровень в организме часто снижается. В этот период солнечного света не хватает для естественного синтеза витамина, поэтому важно компенсировать его дефицит с помощью пищи или добавок. Продукты, богатые витамином D, такие как рыба, печень трески и яйца, помогут предотвратить нехватку, а в случае серьёзного дефицита рекомендуется использование добавок.