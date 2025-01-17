Гамбургеры ещё вреднее, чем вы думали: мнение врача-онколога

Posted 17 января, 12:05
Published 17 января, 12:05
Modified 17 января, 12:05
Updated 17 января, 12:05
Не секрет, что фастфуд, в частности гамбургеры, нельзя назвать полезной едой. Однако риски для здоровья, связанные с их употреблением, идут далеко за пределы набора лишних килограммов. Как сообщает УтроNews со ссылкой на «Лайф», врач-онколог Елизавета Васильева утверждает, что фастфуд может быть одним из факторов, способствующих развитию рака кишечника и других проблем с ЖКТ.
Кроме того, опасность для здоровья представляют и такие продукты, как колбасы, мясные консервы, майонезные соусы и пироги, содержащие трансжиры.
«Многие производители мясной продукции умалчивают про опасные канцерогены, которые ведут себя весьма агрессивно по отношению к здоровым клеткам организма», — отметила эксперт.
По словам специалиста, для восстановления нормального питания после праздников рекомендуется избавиться от жирных и сладких продуктов в холодильнике, добавить в рацион крупы и зелень.
Витамин D играет ключевую роль в поддержании иммунитета и здоровья костей, особенно в холодное время года, когда его уровень в организме часто снижается. В этот период солнечного света не хватает для естественного синтеза витамина, поэтому важно компенсировать его дефицит с помощью пищи или добавок. Продукты, богатые витамином D, такие как рыба, печень трески и яйца, помогут предотвратить нехватку, а в случае серьёзного дефицита рекомендуется использование добавок.