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Posted 17 января, 12:05

Published 17 января, 12:05

Modified 17 января, 12:05

Updated 17 января, 12:05

Фастфуд является провокатором рака кишечника

Гамбургеры ещё вреднее, чем вы думали: мнение врача-онколога

17 января 2025, 12:05
Фото: Изображение Midjourney. Фастфуд является провокатором рака кишечника

Медик напомнила об опасности гамбургеров

Гамбургеры и другой фастфуд могут не только спровоцировать набор веса, но и привести к раку кишечника и проблемам с ЖКТ, предупреждают врачи.

Не секрет, что фастфуд, в частности гамбургеры, нельзя назвать полезной едой. Однако риски для здоровья, связанные с их употреблением, идут далеко за пределы набора лишних килограммов. Как сообщает УтроNews со ссылкой на «Лайф», врач-онколог Елизавета Васильева утверждает, что фастфуд может быть одним из факторов, способствующих развитию рака кишечника и других проблем с ЖКТ.

Кроме того, опасность для здоровья представляют и такие продукты, как колбасы, мясные консервы, майонезные соусы и пироги, содержащие трансжиры.

«Многие производители мясной продукции умалчивают про опасные канцерогены, которые ведут себя весьма агрессивно по отношению к здоровым клеткам организма», — отметила эксперт.

По словам специалиста, для восстановления нормального питания после праздников рекомендуется избавиться от жирных и сладких продуктов в холодильнике, добавить в рацион крупы и зелень.

Витамин D играет ключевую роль в поддержании иммунитета и здоровья костей, особенно в холодное время года, когда его уровень в организме часто снижается. В этот период солнечного света не хватает для естественного синтеза витамина, поэтому важно компенсировать его дефицит с помощью пищи или добавок. Продукты, богатые витамином D, такие как рыба, печень трески и яйца, помогут предотвратить нехватку, а в случае серьёзного дефицита рекомендуется использование добавок.

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