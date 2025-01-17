Экс-глава отдела миграции попала под уголовное дело за незаконную миграцию

Posted 17 января, 10:43
Published 17 января, 10:43
Modified 17 января, 10:43
Updated 17 января, 10:43
Белгородский следком установил вину женщины, занимавшей пост начальника отдела миграции одного из отделений полиции. Уголовное дело против неё ранее возбудили по статьям за превышение должностных полномочий, организацию незаконной миграции с использованием служебного положения и за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
С 2019 по 2023 годы осуждённая через связи с национальными диаспорами помогала иностранцам, в том числе гражданам Узбекистана, незаконно зарегистрироваться в России. Это позволило им работать в стране, несмотря на отсутствие законных оснований для пребывания.
Также она организовала фиктивное привлечение россиян к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов с целью улучшить показатели работы.
Преступления раскрыли в ходе оперативной работы УФСБ и полиции. Суд признал собранные доказательства достаточными и передал дело на рассмотрение.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в 150 000 рублей. Она также лишена права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года и по приговору потеряла звание «майор полиции».
Ранее в Белгородской области полицейский организовывал незаконную миграцию и фиктивную постановку граждан одной из стран Центральной Азии на миграционный учёт. Он использовал своё служебное положение для улучшения показателей работы, обеспечив их пребывание в России с нарушением порядка регистрации. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.