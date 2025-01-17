Экс-глава отдела миграции попала под уголовное дело за незаконную миграцию

Ранее в Белгородской области полицейский организовывал незаконную миграцию и фиктивную постановку граждан одной из стран Центральной Азии на миграционный учёт. Он использовал своё служебное положение для улучшения показателей работы, обеспечив их пребывание в России с нарушением порядка регистрации. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.