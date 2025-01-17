bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 10:43

Published 17 января, 10:43

Modified 17 января, 10:43

Updated 17 января, 10:43

Бывшую начальницу миграционного отдела полиции приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-глава отдела миграции попала под уголовное дело за незаконную миграцию

17 января 2025, 10:43
Фото: 1MI. Бывшую начальницу миграционного отдела полиции приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-начальнице отдела миграции в Белгородской области вынесли приговор

Сюжет
Суд
Дело против бывшей главы также возбудили по статьям за превышение должностных полномочий и фиктивную постановку на учёт. Вдобавок к наказанию её лишили звания майора.

Белгородский следком установил вину женщины, занимавшей пост начальника отдела миграции одного из отделений полиции. Уголовное дело против неё ранее возбудили по статьям за превышение должностных полномочий, организацию незаконной миграции с использованием служебного положения и за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

С 2019 по 2023 годы осуждённая через связи с национальными диаспорами помогала иностранцам, в том числе гражданам Узбекистана, незаконно зарегистрироваться в России. Это позволило им работать в стране, несмотря на отсутствие законных оснований для пребывания.

Также она организовала фиктивное привлечение россиян к ответственности за незаконную регистрацию мигрантов с целью улучшить показатели работы.

Преступления раскрыли в ходе оперативной работы УФСБ и полиции. Суд признал собранные доказательства достаточными и передал дело на рассмотрение.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в 150 000 рублей. Она также лишена права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года и по приговору потеряла звание «майор полиции».

Ранее в Белгородской области полицейский организовывал незаконную миграцию и фиктивную постановку граждан одной из стран Центральной Азии на миграционный учёт. Он использовал своё служебное положение для улучшения показателей работы, обеспечив их пребывание в России с нарушением порядка регистрации. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.

Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
ОПГ в Белгородской области угрожала таксистам: что известно об этой истории?Как белгородский бизнес, пострадавший при обстрелах, «борется» со страховщиками?Короча, у нас проблемы: Роспотребнадзор хочет судиться с Белоблводоканалом
#Анна Селищева#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Суд#Белгород#Незаконная миграция#Экс-полицейский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика