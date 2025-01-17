Гладков сообщил, сколько домов в Шебекино планируют закрыть антидроновой сеткой

В конце прошлого года стало известно, что в Шебекино в январе 2025 года на 50 многоквартирных домов установят сетки для защиты от беспилотников. Губернатор отметил, что работы начнутся во второй половине месяца после доставки материалов и согласования списка домов с властями и силовыми ведомствами.