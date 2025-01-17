Гладков сообщил, сколько домов в Шебекино планируют закрыть антидроновой сеткой

Posted 17 января, 06:33
Published 17 января, 06:33
Modified 17 января, 07:38
Updated 17 января, 07:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регион поступили 640 рулонов антидроновой сетки. Их будут использовать для защиты многоквартирных домов в Шебекино.
Сейчас работы ведутся в 10 домах. По расчётам, полученной партии хватит для установки сетки на 16–17 зданий. Всего планируется защитить 60 многоквартирных домов.
Губернатор заявил, что это первый масштабный опыт использования таких сеток. Для ускорения процесса подрядчику был перечислен полный аванс за работу в размере 18 млн рублей.
«Ситуация остаётся напряжённой. Мы стараемся делать всё максимально быстро, чтобы защитить людей и их имущество», — заявил глава региона.
При этом ранее Вячеслав Гладков говорил, что защищать многоквартирные дома в Шебекино антидроновыми сетками неэффективно из-за климатических условий и затратности. Сетки требуют прочных металлических конструкций, которые быстро изнашиваются под воздействием снега и дождя.
В конце прошлого года стало известно, что в Шебекино в январе 2025 года на 50 многоквартирных домов установят сетки для защиты от беспилотников. Губернатор отметил, что работы начнутся во второй половине месяца после доставки материалов и согласования списка домов с властями и силовыми ведомствами.
В Белгороде тоже продолжают устанавливать антидроновые сетки. Недавно такую конструкцию установили на ресторане «Вкусно — и точка» в «Сити Молле». Ранее сам торговый центр не раз подвергался атакам и был повреждён как минимум восемь раз в 2024 году.
Подобные меры безопасности начали применяться в гипермаркетах «Лента» на улицах Щорса и Победы. Помимо этого, персонал обеспечили бронежилетами и касками для повышения безопасности.