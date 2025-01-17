«Для самых южных горожан»: как Демидов выборы мэра Белгорода выигрывал

Posted 17 января, 15:38
Published 17 января, 15:38
Modified 17 января, 17:49
Updated 17 января, 17:49
В пятницу самые видные лица Белгорода собрались в центре народного творчества «Сокол». Здесь, на внеочередной сессии горсовета, депутаты должны решить, кто же станет новым мэром областного центра.
На вакантную должность претендуют всего три кандидата: действующий сити-менеджер Валентин Демидов, самовыдвиженцы Максим Малютин и Сергей Веселов. Изначально их было пять, но двое отсеялись на предыдущем этапе.
В главном зале заседания царит суета, но напряжения совсем не чувствуется. Народ расслаблен и готов следующие три часа слушать, чем же потенциальные градоначальники намерены завоевать себе «место под солнцем».
Порядок представления конкурсных программ таков: очередь определяется количеством баллов, которые кандидаты получили во время второго этапа. Каждому даётся 40 минут на выступление, затем спикеры отвечают на дополнительные вопросы депутатов.
Бесспорным лидером по баллам стал Демидов. С серьёзным видом он поднялся к трибуне и уткнулся в листок, с которого, практически не отрываясь и иногда запинаясь, зачитывал заранее подготовленный текст.
За его спиной — стильная презентация с качественными фотографиями, статистикой, цифрами и яркими девизами. «Белгород — город сильных людей». «Герои СВО — пример для подражания». «Белгород — город, куда стремится молодёжь». Программа выверена и отнюдь не нова, практически полностью повторяет губернаторскую.
»…Мы поставили перед собой имб-… амбициозные задачи в каждой сфере, руководствуясь одной главной идеей — сделать Белгород таким городом, в котором комфортно и интересно молодежи, надёжно защищено представителям старшего поколения. Есть возможность для развития у самых южных… юных горожан», — подытожил Валентин Валентинович.
Зал разразился аплодисментами. И ещё несколько раз — после ответов на вопросы.
Эффектно сменил за трибуной Демидова Малютин. Он единственный из кандидатов проигнорировал неофициальный дресс-код — строгий костюм с галстуком. Появился весь в камуфляже, как бы сразу задавая тон происходящему.
По Малютину, чтобы решить городские проблемы, надо всеми возможными способами привлечь деньги в бюджет. Для этого надо разобраться с «серыми» деньгами, мигрантами и… тюльпанами. Последний пункт публика встретила особенно тепло, кто-то даже захлопал.
«Вот! Молодец!» — негромко раздалось где-то позади, среди зрителей.
Малютин выбрал образ «своего человека», который готов «навести порядок жёсткой рукой». При этом предлагал не самые реалистичные способы реализации своей цели по обогащению бюджета. Например, забирать в муниципальную собственность пустующие и заброшенные здания, а также снизить налоги для предпринимателей. Это смутило и депутатов.
Второй кандидат, в отличие от первого, меньше опирался на заготовленный материал, но возникло ощущение, что его помогала писать нейросеть. Уж слишком похожие на ИИ конструкции использовались в тексте.
К моменту, когда настала очередь последнего претендента на пост мэра, аудитория уже подустала. Депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг всё чаще стал хвататься за голову. Но фамилия у Веселова, по всем законам Гоголя и Грибоедова, оказалась говорящей. Ему удалось повеселить зал, не в самом лучшем смысле этого слова.
Программа Веселова оказалась совсем оторванной от реальности. Сергей Владимирович раскритиковал городскую архитектуру, предложил организовать бесплатный проезд для жителей на протяжении майских праздников, заменить всех «лежачих полицейских» на искусственные выбоины, разово списать задолженности малоимущим и многодетным семьям, создать институт по изучению искусственного интеллекта и выплатить каждому госслужащему «боевые деньги» в размере 100 тысяч рублей.
В зале слышались смешки. На все запланированные им цели требовались многомиллиардные затраты. На них бы ушло около 70% от муниципального бюджета, 60% из которого, как позже отметили депутаты, предназначены как раз на зарплату «бюджетников».
Всех волновал вопрос: откуда брать на эти радости жизни деньги? Но это была не единственная претензия.
«Прошу прощения, постарайтесь погромче вопросы задавать. Я слабовато слышу», — предупредил Веселов.
»…Вы достаточно голословно здесь рассказывали: надо у одних забрать здания, РЖД [Во время своего выступления Веселов предлагал увеличить мощности железной дороги, для чего необходимо снести здание недалеко от спорткомплекса Хоркиной — прим. ред.], и так далее… То есть это по сути рейдерский захват. Это уже уголовная статья», — возмутился депутат Валентин Чуев.
«Я совершенно не претендую [на то], что всё знаю, всё умею. Такие вопросы должны решаться коллегиально», — оправдался кандидат.
После того, как все три претендента на место главы администрации получили свою «минуту славы», замгубернатора Александр Лоренц внезапно зачитал письмо прямиком от Вячеслава Гладкова. Тот поддержал на выборах своего подчинённого Демидова и призвал сделать то же самое депутатов.
Депутаты услышали. Демидов по итогам голосования набрал 33 голоса из 37. Оппонентам суммарно отдали всего один голос, Веселову не досталось ни одного. Ещё три бюллетеня были испорчены. Как только огласили результаты, старый-новый мэр Белгорода заметно повеселел и рассыпался в благодарностях «уважаемым» коллегам и «многоуважаемым» зрителям. Все облегчённо выдохнули от того, что ничего не изменилось.