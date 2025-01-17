«Для самых южных горожан»: как Демидов выборы мэра Белгорода выигрывал

К моменту, когда настала очередь последнего претендента на пост мэра, аудитория уже подустала. Депутат Госдумы от Белгородской области Валерий Скруг всё чаще стал хвататься за голову. Но фамилия у Веселова, по всем законам Гоголя и Грибоедова, оказалась говорящей. Ему удалось повеселить зал, не в самом лучшем смысле этого слова.