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Posted 17 января, 14:50

Published 17 января, 14:50

Modified 17 января, 14:52

Updated 17 января, 14:52

Количество обязательных для сдачи на ОГЭ предметов могут сократить до двух

Девятиклассники смогут снова сдавать только два предмета?

17 января 2025, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.

Количество обязательных для сдачи на ОГЭ предметов могут сократить до двух

Сюжет
Образование
Выпускникам девятых классов хотят разрешить сдавать только два обязательных предмета. Соответствующий законопроект опубликовали в думской электронной базе.

В настоящее время девятиклассники обязаны сдавать четыре предмета: русский язык, математику и ещё два предмета на выбор. Такой порядок действует с 2016 года — до этого времени школьники сдавали только по два обязательных предмета. Те времена хотят вернуть некоторые депутаты.

Соответствующий документ внесли и поддержали пять депутатов от различных фракций. Они отметили, что для получения аттестата за девять классов достаточно сдать ГИА всего по двум основным предметам — русскому языку и математике.

Примут ли такой законопроект на чтениях, пока не понятно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Образование#Россия#Математика#Экзамены#Русский язык#Гиа#Девятиклассники
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