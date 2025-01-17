Девятиклассники смогут снова сдавать только два предмета?

В настоящее время девятиклассники обязаны сдавать четыре предмета: русский язык, математику и ещё два предмета на выбор. Такой порядок действует с 2016 года — до этого времени школьники сдавали только по два обязательных предмета. Те времена хотят вернуть некоторые депутаты.