Девятиклассники смогут снова сдавать только два предмета?

Posted 17 января, 14:50
Published 17 января, 14:50
Modified 17 января, 14:52
Updated 17 января, 14:52
В настоящее время девятиклассники обязаны сдавать четыре предмета: русский язык, математику и ещё два предмета на выбор. Такой порядок действует с 2016 года — до этого времени школьники сдавали только по два обязательных предмета. Те времена хотят вернуть некоторые депутаты.
Соответствующий документ внесли и поддержали пять депутатов от различных фракций. Они отметили, что для получения аттестата за девять классов достаточно сдать ГИА всего по двум основным предметам — русскому языку и математике.
Примут ли такой законопроект на чтениях, пока не понятно.