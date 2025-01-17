Детская обида? Взрослый белгородец написал оскорбления на фасаде здания соцзащиты

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2024 года 48-летний житель Валуек обратился в соцзащиту муниципалитета. Там он пытался решить возникшую ранее проблему, из-за которой его лишили родительских прав. Однако сделать это не удалось.