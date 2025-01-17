Детская обида? Взрослый белгородец написал оскорбления на фасаде здания соцзащиты

Posted 17 января, 12:45
Published 17 января, 12:45
Modified 17 января, 12:45
Updated 17 января, 12:45
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2024 года 48-летний житель Валуек обратился в соцзащиту муниципалитета. Там он пытался решить возникшую ранее проблему, из-за которой его лишили родительских прав. Однако сделать это не удалось.
Испытывая обиду на сотрудников отдела опеки и попечительства, он вышел на улицу и на фасаде учреждения написал оскорбительные слова в их адрес.
В отношении него составили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.