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Posted 17 января, 12:45

Published 17 января, 12:45

Modified 17 января, 12:45

Updated 17 января, 12:45

Оскорбительные слова в адрес сотрудников соцзащиты, которые написал белгородец

Детская обида? Взрослый белгородец написал оскорбления на фасаде здания соцзащиты

17 января 2025, 12:45
Фото: пресс-служба региональной прокуратуры. Оскорбительные слова в адрес сотрудников соцзащиты, которые написал белгородец

Белгородец написал на фасаде здания соцзащиты оскорбления в адрес её сотрудников

Сюжет
Уголовное дело
Лишение родительских прав сильно расстроило белгородца. Когда проблему решить не удалось, он решил прибегнуть к вандализму.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре 2024 года 48-летний житель Валуек обратился в соцзащиту муниципалитета. Там он пытался решить возникшую ранее проблему, из-за которой его лишили родительских прав. Однако сделать это не удалось.

Испытывая обиду на сотрудников отдела опеки и попечительства, он вышел на улицу и на фасаде учреждения написал оскорбительные слова в их адрес.

В отношении него составили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.

Оскорбительные слова в адрес сотрудников соцзащиты, которые написал белгородец
Исписанное ранее обзывательствами место на фасаде здания
Оскорбительные слова в адрес сотрудников соцзащиты, которые написал белгородец. Фото: пресс-служба региональной прокуратуры
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Вандализм#Валуйки#Соцзащита#Белгород#Оскобление
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