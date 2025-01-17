Без альтернативы? Демидов «отправил в нокаут» соперников на выборах мэра Белгорода

Posted 17 января, 10:09
Published 17 января, 10:09
Modified 17 января, 10:11
Updated 17 января, 10:11
Абсолютное большинство голосов получил нынешний глава администрации города Валентин Демидов.
В рамках внеочередной сессии Белгородского городского совета депутаты выбрали того, кто будет руководить городом на протяжении следующих четырёх лет. Свои программы представили действующий мэр, Максим Малютин и Сергей Веселов. За последнего не проголосовал никто, Малютин получил один голос.
Выиграл в голосовании Валентин Демидов — ему отдали предпочтение 33 депутата из 37. Три бюллетеня были испорчены. Он приехал в Белгород из Севастополя. Был советником мэра, потом сам возглавил администрацию города. Нынешний конкурс связан с тем, что в 2023 году истекли полномочия предыдущего созыва горсовета, а также с тем, что предыдущий мэр Антон Иванов покинул пост досрочно.