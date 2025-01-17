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Posted 17 января, 10:09

Published 17 января, 10:09

Modified 17 января, 10:11

Updated 17 января, 10:11

выборы мэра Белгорода

Без альтернативы? Демидов «отправил в нокаут» соперников на выборах мэра Белгорода

17 января 2025, 10:09
Фото: bel.ru. выборы мэра Белгорода

Демидов победил на выборах мэра Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
17 января депутаты горсовета выслушали программы троих претендентов на должность градоначальника и отдали свои голоса.

Абсолютное большинство голосов получил нынешний глава администрации города Валентин Демидов.

В рамках внеочередной сессии Белгородского городского совета депутаты выбрали того, кто будет руководить городом на протяжении следующих четырёх лет. Свои программы представили действующий мэр, Максим Малютин и Сергей Веселов. За последнего не проголосовал никто, Малютин получил один голос.

Выиграл в голосовании Валентин Демидов — ему отдали предпочтение 33 депутата из 37. Три бюллетеня были испорчены. Он приехал в Белгород из Севастополя. Был советником мэра, потом сам возглавил администрацию города. Нынешний конкурс связан с тем, что в 2023 году истекли полномочия предыдущего созыва горсовета, а также с тем, что предыдущий мэр Антон Иванов покинул пост досрочно.

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#Валерия Колесникова#Новости Белгорода#Выборы мэра#Белгород#Максим Малютин
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