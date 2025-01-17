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Posted 17 января, 11:02

Published 17 января, 11:02

Modified 17 января, 11:02

Updated 17 января, 11:02

В белгородских храмах можно будет набрать освящённую воду

Белгородцев просят не создавать давку в очереди за освящённой водой

17 января 2025, 11:02
Фото: 1MI. В белгородских храмах можно будет набрать освящённую воду

Белгородцы смогут три дня подряд набирать крещенскую воду в храмах

В Белгородской и Старооскольской епархии сообщили, когда и где пройдёт Крещенский сочельник и в течение скольких дней можно будет набрать крещенскую воду.

Уже послезавтра, 19 января, христиане будут отмечать Крещение Господне. В канун этого праздника, в сочельник, митрополит Белгородский и Старооскольской Иоанн проведёт богослужение. Состоится оно в 08:00 в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

После литургии Иоанн освятит воду, а уже вечером те же этапы он повторит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который расположен в центре Белгорода.

Кроме этого, горожан просят осторожнее относиться к набору освящённой воды из-за неспокойной оперативной обстановки.

Освящать воду будут несколько дней подряд в рамках безопасности: 18, 19 и 20 января.

Священники также напомнили, что набирать воду можно круглогодично в любом из храмов региона — её хранят всегда. Однако крещенскую воду можно набрать в храмах только в течение нескольких дней в году.

Хранить освящённую воду тоже нужно правильно: желательно, в специально отведённом месте вблизи икон и не на полу. Бутылки, чтобы избежать случайного выливания, следует подписывать.

Такая вода тоже может испортиться, поэтому её следует вылить в то место, по которому не ступает нога человека. Например, в водоём, цветочные горшки, дерево или куст, растущие вдали от людей.

Употреблять же святую воду следует натощак, дабы выразить благоговейное отношение к святыне, но во время болезней её можно пить и после еды. Ею также можно окропить дом, пищу и домашних животных.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Религия#Крещение#Белгород
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