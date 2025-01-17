Белгородцев просят не создавать давку в очереди за освящённой водой

Posted 17 января, 11:02
Published 17 января, 11:02
Modified 17 января, 11:02
Updated 17 января, 11:02
Уже послезавтра, 19 января, христиане будут отмечать Крещение Господне. В канун этого праздника, в сочельник, митрополит Белгородский и Старооскольской Иоанн проведёт богослужение. Состоится оно в 08:00 в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
После литургии Иоанн освятит воду, а уже вечером те же этапы он повторит в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который расположен в центре Белгорода.
Кроме этого, горожан просят осторожнее относиться к набору освящённой воды из-за неспокойной оперативной обстановки.
Освящать воду будут несколько дней подряд в рамках безопасности: 18, 19 и 20 января.
Священники также напомнили, что набирать воду можно круглогодично в любом из храмов региона — её хранят всегда. Однако крещенскую воду можно набрать в храмах только в течение нескольких дней в году.
Хранить освящённую воду тоже нужно правильно: желательно, в специально отведённом месте вблизи икон и не на полу. Бутылки, чтобы избежать случайного выливания, следует подписывать.
Такая вода тоже может испортиться, поэтому её следует вылить в то место, по которому не ступает нога человека. Например, в водоём, цветочные горшки, дерево или куст, растущие вдали от людей.
Употреблять же святую воду следует натощак, дабы выразить благоговейное отношение к святыне, но во время болезней её можно пить и после еды. Ею также можно окропить дом, пищу и домашних животных.