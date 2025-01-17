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Posted 17 января, 06:38

Published 17 января, 06:38

Modified 17 января, 06:40

Updated 17 января, 06:40

В Белгороде ищут пропавшего мужчину

Белгородец загадочно пропал сразу после новогодних праздников

17 января 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде ищут пропавшего мужчину

В Белгороде больше недели пытаются найти мужчину с серыми глазами

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы больше недели назад потеряли какую-либо связь с 47-летним жителем региона. Помощи в поисках мужчины просят волонтёры «Лизы Алерт».

В областном центре восемь дней не могут найти 47-летнего мужчину. В последний раз Дмитрия Ремесленникова видели 9 января.

Мужчина неплотного телосложения, рост — 170 см. У него тёмные волосы, короткая стрижка и серые глаза. Предполагается, что в день исчезновения он надел тёмно-синие джинсы и неудлинённую куртку и обул чёрные ботинки.

Любую известную жителям информацию о местонахождении мужчины просят сообщить волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» либо по номеру «112».

Пропавший житель Белгорода
Пропавший житель Белгорода. Фото: «Лиза Алерт»

Добавим, что в Белгородской области с конца декабря ищут 72-летнего мужчину - жителя Волоконовского района.

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