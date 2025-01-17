Белгородец загадочно пропал сразу после новогодних праздников

Posted 17 января, 06:38
Published 17 января, 06:38
Modified 17 января, 06:40
Updated 17 января, 06:40
В областном центре восемь дней не могут найти 47-летнего мужчину. В последний раз Дмитрия Ремесленникова видели 9 января.
Мужчина неплотного телосложения, рост — 170 см. У него тёмные волосы, короткая стрижка и серые глаза. Предполагается, что в день исчезновения он надел тёмно-синие джинсы и неудлинённую куртку и обул чёрные ботинки.
Любую известную жителям информацию о местонахождении мужчины просят сообщить волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» либо по номеру «112».
Добавим, что в Белгородской области с конца декабря ищут 72-летнего мужчину - жителя Волоконовского района.