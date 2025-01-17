Белгородэнерго приглашает поучаствовать в олимпиаде школьников Группы «Россети»

Posted 17 января, 14:37
Published 17 января, 14:37
Modified 17 января, 14:40
Updated 17 января, 14:40
Состязания проходят в дистанционном формате в два этапа тремя потоками — для 9,10 и 11 классов.
I этап, 7–10 февраля 2025 — выполнение заданий по физике, математике и информатике в онлайн формате;
II этап, 24 февраля — 24 марта 2025 — выполнение комплексного задания (кейса) в дистанционном формате.
Участники, набравшие максимальное количество баллов и вошедшие в топ рейтинга, будут приглашены на очную оценочную конференцию для защиты своей работы перед экспертным жюри.
Всероссийская олимпиада Группы «Россети» проводится в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». Победители и призеры смогут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах в вуз по профильным направлениям подготовки, поступить в вуз по целевому набору и стать сотрудником компании «Россети».
Чтобы зарегистрироваться, можно пройти по ссылке https://www.rosseti.ru/career/youth-policy/olympiad-of-pjsc-rosseti/ или отсканировать QR-код на листовке.
По возникающим вопросам обращаться в отдел управления персоналом филиала.
ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по тел.: 8 (4722) 58 15 64, +7 919 229 65 76.
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