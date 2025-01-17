Белгородэнерго приглашает поучаствовать в олимпиаде школьников Группы «Россети»

Всероссийская олимпиада Группы «Россети» проводится в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». Победители и призеры смогут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах в вуз по профильным направлениям подготовки, поступить в вуз по целевому набору и стать сотрудником компании «Россети».