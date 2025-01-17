bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 14:37

Published 17 января, 14:37

Modified 17 января, 14:40

Updated 17 января, 14:40

Белгородэнерго приглашает поучаствовать в олимпиаде школьников Группы «Россети»

Белгородэнерго приглашает поучаствовать в олимпиаде школьников Группы «Россети»

17 января 2025, 14:37
Фото: Белгородэнерго.
Олимпиада «Россети» включена в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов Минпросвещения России. К участию приглашаются школьники 9-11 классов, а также студенты колледжей и лицеев.

Состязания проходят в дистанционном формате в два этапа тремя потоками — для 9,10 и 11 классов.

I этап, 7–10 февраля 2025 — выполнение заданий по физике, математике и информатике в онлайн формате;

II этап, 24 февраля — 24 марта 2025 — выполнение комплексного задания (кейса) в дистанционном формате.

Участники, набравшие максимальное количество баллов и вошедшие в топ рейтинга, будут приглашены на очную оценочную конференцию для защиты своей работы перед экспертным жюри.

Всероссийская олимпиада Группы «Россети» проводится в партнерстве с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». Победители и призеры смогут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах в вуз по профильным направлениям подготовки, поступить в вуз по целевому набору и стать сотрудником компании «Россети».

Чтобы зарегистрироваться, можно пройти по ссылке https://www.rosseti.ru/career/youth-policy/olympiad-of-pjsc-rosseti/ или отсканировать QR-код на листовке.

По возникающим вопросам обращаться в отдел управления персоналом филиала.

ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по тел.: 8 (4722) 58 15 64, +7 919 229 65 76.

Реклама. ПАО «Россети Центр» Erid: 2W5zFHoukNt

Фото: Белгородэнерго
#Евгений Грицков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика