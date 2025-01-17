150 старооскольских школьников изобразили «СГОК будущего»

Posted 17 января, 07:49
Published 17 января, 07:49
Modified 17 января, 07:52
Updated 17 января, 07:52
В этот раз к творческому конкурсу присоединились и дети сотрудников предприятия в возрасте от 5 до 16 лет, которые показали, как они представляют себе работу родителей в будущем.
В своих работах участники конкурса изобразили современное производство, на котором успешно используются цифровые технологии, искусственный интеллект. Творческая фантазия ребят позволила заглянуть далеко в будущее и представить освоение сотрудниками Группы НЛМК Луны и Марса, увидеть футуристичные здания цехов, летающие машины и роботов.
Юные художники смогли проявить свои таланты в различных техниках, таких как акварель, гуашь, карандаш, тушь и другие. При оценке работ жюри учитывали соответствие теме конкурса, креативность идеи, отражение специфики производства и профессий СГОКа.
Победителями конкурса «СГОК будущего» стали 12 старооскольских школьников в трех возрастных категориях. Призеров наградили дипломами, памятными сувенирами и сертификатами в магазин канцелярских товаров. Все участники отмечены грамотами и подарочными сертификатами.
Образовательные, информационно-просветительские мероприятия и конкурсы для школьников и студентов — часть большой ежегодной профориентационной программы. В школе №27 и Центре образования «Академия знаний» организованы «Классы СГОКа», для учеников 27-й школы открыта профильная смена «Стойленцы NEXT», на базе СИТТ действует «Кружок 3D-моделирования» для школьников и студентов, а на базе Старооскольского технологического института — «Школа юного горняка».